Lepiej autem czy komunikacją miejską? Ten kalkulator pomoże to rozstrzygnąć

Ludzie, którzy mają samochód prywatny często się zastanawiają czy lepiej dojechać do pracy komunikacją miejską czy też własnym autem. A dokładniej, która opcja jest tańsza, w szczególności patrząc na obecne ceny paliwa i opłat parkingowych np. w Warszawie.

Ratusz w Warszawie chce odpowiedzieć na te przemyślenia udostępniając Dojazdolator. Każdy kierowca może się przekonać, ile kosztuje go dojazd do pracy wypełniając odpowiednie pola, czyli wysokość spalania, ilość przejechanych kilometrów do i z pracy, wysokość opłaty parkingowej i cenę paliwa.

Z miejscowości podwarszawskiej, gdzie dojazd w jedną i drugą stronę wynosi prawie 50 km, a spalanie utrzymuje się na poziomie 9 L/100 km, przy cenie za paliwo 6,50 zł i opłacie parkingowej 30 zł/dzień koszt dojazdów wynosi około 1160 zł. Według kalkulatora bardziej opłaca się przesiąść do komunikacji miejskiej, która ma kosztować 98 zł za bilet miesięczny ze wszystkimi uprawnieniami warszawiaka. Zatem teoretycznie powinno zostać w portfelu miesięcznie 1062 zł.

Trzeba przyznać, że taka perspektywa oszczędności może przyciągnąć wiele osób do komunikacji miejskiej, a trzeba pamiętać, że miesięczny bilet obowiązuje również na Koleje Mazowieckie i Warszawskie Koleje Dojazdowe.

Z drugiej jednak strony jest to podróż mniej komfortowa, a w godzinach szczytu w ścisku z innymi pasażerami. Zatem pytanie, czy wybieramy komfort jazdy własnym autem, ale drożej czy też jazdę z innymi pasażerami, ale taniej?