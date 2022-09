Królowa Elżbieta II. Samochody w jej życiu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W miniony poniedziałek pożegnano Królową Elżbietę II. Dla wielu osób na świecie Wielka Brytania kojarzyła się właśnie z nią. Co ciekawe jedna, Królowa nie mogła wyrazić swojego zdania publicznie. Jeśli chodzi o gesty to już zupełnie inna bajka.

Z całą pewnością zmarła władczyni była miłośniczką motoryzacji. Jeszcze jako księżniczka Elżbieta w 1950 r. była obecna podczas pierwszego Gran Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1 na torze Silverstone. Gdy wstąpiła na tron w 1952 r. nie musiała prowadzić samochodów, chyba że sama chciała. A robiła to zaskakująco często.

W swoim życiu miała wiele samochodów. Prowadziła samochód do 93 roku życia. Warto jednak pamiętać, że motoryzacyjna historia Królowej Elżbiety II zaczęła się jeszcze w trakcie II Wojny Światowej.

Elżbieta II, wtedy jeszcze będąc księżniczką, mając 18 lat, wstąpiła do Pomocniczej Służby Terytorialnej, czyli kobiecego oddziału armii brytyjskiej. W tej roli nauczyła się serwisować i konserwować jeepy, ciężarówki i karetki.

Przed wojną na królewskim dworze preferowanym producentem samochodów był Daimler. Jednak później wszystko się zmieniło po tym, gdy wujek przyszłej Królowej nawiązał współpracę z Rolls-Roycem. W 1950 r. na dwór przyszła dostawa Phantomów IV. Od tego momentu stała się to główna marka rodziny królewskiej.

Królowa Elżbieta II w Polsce, 1996 rok Fot. Andrzej Iwańczuk / Agencja Wyborcza.pl

Drugą marką, którą Królowa chętnie wybierała były Land Rovery. Wykorzystywała je podczas prywatnych przejażdżek, jak i podczas oficjalnych wizyt np. podczas oficjalnej wizyty na Malcie w 1954 r. Co ciekawe Król Jerzy VI, ojciec Królowej, otrzymał setny egzemplarz Land Rovera jaki zjechał z linii produkcyjnej w 1948 r. Przez wiele lat była właścicielką wielu modeli tej marki. Doceniała nie tylko ich możliwości w terenie, ale także jeździła nimi oglądać konie.

Jak się jednak okazuje motoryzacyjna historia rodziny królewskiej nie kręciła się wyłącznie wokół luksusowych samochodów. Pradziadek Elżbiety II, Król Edward VII nabył Renault Landaulette, który podarował swojej małżonce w 1904 r. Francuska firma w 1926 roku wybudowała fabrykę w Acton w zachodnim Londynie, na miejscu dawnego lotniska, a w 1957 roku, Renault podarowało Królowej model Dauphine, który został zbudowany właśnie w Acton.

Podczas oficjalnych podróży państwowych Królowa i Książę Edynburga korzystali również z Rolls-Royce’ów. W 1956 r. podczas podróży do Nigerii, często byli przewożeni modelem Silver Wraith LWB z 1952 roku. Właścicielem samochodu był emir Kano, Alhaji Mohammed Sanusi I.

O ile głównym samochodem został Rolls-Royce, to o Daimlerze nie zapomniano. Królowa Elżbieta II w 1957 r. wybrała się Daimlerem na wyścigi konne Royal Ascot. Była to druga duża miłości Monarchini.

Jednym z ulubionych samochodów Elżbiety II był Vauxhall PA Cresta Friary Estate z 1961 r. z tablicą rejestracyjną MYT1. Królowa jeździła nim regularnie oraz doceniała jego przestronność. Podróżowały nim również psy Królowej – Corgi.

Królowa Elżbieta II i jej zielony Vauxhall Cresta Friary Estate, 1961 r. fot. VAUXHALL MEDIA

Królowa Elżbieta II nie tylko użytkowała samochody. Dzięki doświadczeniu podczas wojny interesowała się również ich budową. W 1966 r. odwiedziła fabrykę Astona Martina Lagonda w Newport Pagnell. Podczas tej wizyty producent podarował Królowej zminiaturyzowany samochód sportowy DB5 jako prezent dla jej sześcioletniego syna księcia Andrzeja. Model był zasilany dwoma 12-woltowymi akumulatorami, aby zapewnić maksymalną prędkość 10 mil na godzinę. To jednak nie koniec wspólnej historii producenta i Monarchini. W 1969 r. zakupiła model DB6 Volante, który podarowała swojemu synowi Karolowi na 21 urodziny.

Innym przykładem zainteresowania Monarchini funkcjonowaniem samochodów była jej wizyta w Fabryce Range Rovera w 2014 r.

Królowa upodobała sobie również Rovera P5. Posiadała kilka egzemplarzy z silnikiem V8, w tym P5B z 1971 r., który obecnie znajduje się w British Motor Museum w Gaydon.

Elżbieta II potrafiła wyregulować gaźniki i wykonać remont silnika

Gdy mowa już o Roverach, to nie można zapomnieć o ekskluzywnych Range Roverach, które szybko zostały wciągnięte do służby królewskiej. Królowa wykorzystywała Range jako pojazdy służbowe i do jazdy prywatnej.

Również Jaguar znalazł się w motoryzacyjnej historii Królowej. Podczas oficjalnej wizyty na Mauritiusie w 1972 r. Królowa podróżowała specjalnie przerobionym modelem XJ. Pozbyto się w tym sedanie dachu, aby Królowa mogła pozdrawiać zgromadzonych.

Wbrew historii Wielkiej Brytanii, Królowa Elżbieta II podobnie zresztą jak jej matka bardzo lubiła Francję i naród francuski. Często odwiedzała ten kraj prywatnie z powodu miłości do koni. Podczas jednak jednej z oficjalnych wizyt, ówczesny prezydent Francji Pompidou zamówił u Citroena dwa specjalnie przebudowane czterodrzwiowe Chapron SM z czego jeden został użyty w maju 1972 roku.

W 2001 r. Królowa odebrała dostawę brytyjskiego wyścigowego zielonego Daimlera V8 LWB. Był używany głównie jako stosunkowo dyskretny sposób podróżowania królowej po Windsorze i wokół niego oraz do podróży między zamkiem a Pałacem Buckingham. Miał kilka dyskretnych modyfikacji, w tym uchwyt na torebkę.

Królowa Elżbieta II z księciem Karolem w samochodzie Daimler for. JLR

Z okazji Złotego Jubileuszu Monarchini otrzymała dwie opancerzone limuzyny Bentleya z silnikiem V8. Jako ukłon w stronę Królowej, firma obszyła siedzenia materiałem, a nie skórę. A to ze względu na miłość Królowej do zwierząt.

Można również byłoby się spodziewać, że stateczna Królowa Elżbieta II raczej interesowała się klasycznymi konstrukcjami. Nic bardziej mylnego. Brytyjska firma BAC gościła królową podczas wizyty w Exhibition Centre w Liverpoolu w 2016 roku. Firma BAC z siedzibą w Liverpoolu produkuje jednomiejscowy samochód sportowy Mono. Najwyraźniej Królowa była zachwycona widząc tak inny samochód niż to co widać na ulicach, a do tego był zaprojektowany i zbudowany w Wielkiej Brytanii. Jeden z ich egzemplarzy w skali znajduje się w Królewskiej Kolekcji.

Wróćmy jednak do Range Rovera, dokładniej do Range Rovera LWB Landaulet. W ostatnich latach był on wykorzystywany jako pojazd ceremonialny.

Jak zatem widać, Królowa Elżbieta II to również historia motoryzacji. Samochody zajmowały w jej życiu najwyraźniej ważne miejsce. Z tego powodu również w motoryzacji może się wiele zmienić.