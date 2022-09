Samochód jak rodzina lub przyjaciel. Polacy jeżdżą starymi autami, ale dbają jak o nowe

Jak wynika z raportu opracowanego przez PZPM średnia wieku samochodów osobowych w Polsce w 2020 roku wyniosła 14,3 lat, ale to nie oznacza, że Polacy nie dbają o swoje pojazdy. Okazało się również, że mają bardzo emocjonalny stosunek do samochodów.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Przynajmniej tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Q Service Castrol przez SW Research. Ankieterzy mieli sprawdzić wśród respondentów, jaką rolę odgrywają samochody w życiu Polaków.

Samochód jak przyjaciel lub członek rodziny

Blisko 70% respondentów uważa, że samochód jest wizytówką właściciela, a ze stanu pojazdu można wnioskować o jego osobowości i charakterze. Z badania wynika, że 64 proc. Polaków czuje dyskomfort, kiedy nie ma dostępu do własnego samochodu. W tej samej ankiecie ponad połowa Polaków odpowiedziała, że traktuje pojazd jak przyjaciela, a 23 proc. przyznało, że auto jest jak członek rodziny.

Najgorsi kierowcy w Europie. Polacy przodują w jednym rankingu

Ponad jedna czwarta ankietowanych nazywa samochód imieniem i odczuwa smutek, gdy musi go sprzedać. Aż 47 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie zmieniłoby swojego samochodu, nawet gdyby mogli cofnąć się w czasie.

Aż 87 proc. respondentów twierdzi, że użytkowanie samochodu sprawia przyjemność, a 82 proc. dzięki samochodowi czuje się bardziej zadowolonym życia. Z kolei 80 proc. osób twierdzi, że samochód pozwala na realizację pragnień.

Zobacz wideo

Polacy dbają o swoje samochody

Okazuje się, że samochód dla Polaków to nie tylko przedmiot pozwalający na przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Aż 90 proc. ankietowanych przyznało, że przeznacza ok. 20 proc. miesięcznego dochodu na dbanie o samochód.

Kobiety przywiązuję uwagę do regularnego serwisowania samochodu, ale w pełni zdają się na wiedzę i usługi warsztatów. Z badania wynika również, że Polacy niechętnie naprawiają samochody na własną rękę, a podczas wyboru części zamiennych opierają się na rekomendacji mechanika.

Najpopularniejszymi czynnościami związanymi z dbaniem o samochód są:

76 proc. - sprzątanie wnętrza pojazdu,

73 proc. - mycie z zewnątrz,

65 proc. - wymiana i uzupełnianie płynów,

60 proc. - dbanie o bezpieczny i ekonomiczny styl jazdy,

58 proc. - sprawdzenie świateł,

56 proc. - niedopuszczanie do zbyt niskiego poziomu paliwa w baku,

54 proc. - regularne sprawdzanie ciśnienia w oponach i zużycia bieżnika,

50 proc. - kontrola stanu pojazdu u mechanika.

Badanie zostało zrealizowane na próbie 614 osób, wśród użytkowników lub właścicieli samochodów w wieku 25-60 lat.