Kto może jeździć skuterem 125 cm3? Nie wystarczy prawo jazdy kat. B

Skuter brzmi niegroźnie? Być może i tak. Pojazd kojarzy się bowiem przede wszystkim z takim jednośladem, który głośniej warczy niż szybciej jedzie. Warto jednak pamiętać o tym, że skutery nie zawsze mają mniej niż 50 cm3 pojemności. Bo w pojazdach tego typu montuje się również dużo mocniejsze silniki 125 cm3. A te zmieniają wszystko.

Prawo jazdy kat. B i skuter. Jednoślad tak, ale z silnikiem do 50 cm3

W sytuacji, w której skuter ma silnik spalinowy o pojemności mniejszej niż 50 cm3, a do tego nie osiąga prędkości większej niż 45 km/h, wystarczy klasyczne prawo jazdy kategorii B do jego prowadzenia. Przekroczenie któregoś z tych dwóch warunków sprawia jednak, że kierowca powinien zdobyć uprawnienia dodatkowe. Pierwszy ich typ nabywa się niejako z automatu. Drugi wymaga ukończenia kursu i egzaminu.

Prawo jazdy kat. B i skuter. Kluczowy termin 3 lat lub dodatkowe uprawnienia

Kiedy kierujący posiadający prawo jazdy kategorii B nabierze uprawnień automatycznie? Przede wszystkim wtedy, gdy posiada uprawnienia dłużej niż 3 lata. W takim przypadku otrzymuje możliwość prowadzenia jednośladu, którego pojemność silnika nie przekracza już 125 cm3, a który jednocześnie nie ma mocy wyższej niż 11 kW (to daje dokładnie 14,96 konia mechanicznego). W sytuacji, w kierowca ma kategorię B krócej niż 3 lata, musi się postarać o dodatkowe uprawnienia. Mowa w tym przypadku o:

prawie jazdy kategorii A2 – pozwala ono na prowadzenie jednośladu o mocy wynoszącej maksymalnie 35 kW (czyli 47,6 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2kW na każdy 1 kg,

prawie jazdy kategorii A1 – pozwala ono na prowadzenie jednośladu o pojemności skokowej wynoszącej maksymalnie 125 cm3, mocy wynoszącej maksymalnie 11 kW (czyli 14,96 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW na każdy 1 kg,

prawie jazdy kategorii A – pozwala ono na prowadzenie dowolnego jednośladu.

W tym punkcie warto pamiętać o tym, że zdobycie uprawnień kat. A2, A1 i A wymaga ukończenia kursu i zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy.

Zbyt mocny skuter i prawo jazdy kat. B. Jakie są konsekwencje?

Załóżmy, że kierujący ma prawo jazdy kategorii B, ale ma je krócej niż 3 lata i mimo wszystko poprowadził skuter o pojemności silnika 125 cm3, a do tego został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Jakie konsekwencje to oznacza? Odpowiedź przyniesie art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń, a konkretnie par. 1 i 3. Oznaczają one dwa typy łączonych sankcji. Kierujący musi się liczyć: