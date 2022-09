Nowy taryfikator już działa. Dostał 14 pkt karnych za byt szybką jazdę

Wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie dozwolonej prędkości obowiązują od stycznia 2022 roku. Jako uzupełnienie, 17 września w życie wszedł nowy system naliczania punktów karnych. Za najpoważniejsze wykroczenia kierowcy mogą otrzymać maksymalnie jednorazowo nawet 15 punktów karnych, a to oznacza, że wystarczą tylko dwa wysoko punktowane przewinienia, aby pożegnać się z prawem jazdy.

W poniedziałek 19 września, przed godziną 6.00 policjanci z Żor zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Forda. Mężczyzna na Alei Armii Krajowej rozwiną zdecydowanie zbyt wysoką prędkość. Dokonany przez mundurowych pomiar wykazał, że 26-latek w miejscu, gdzie dopuszczalna szybkość wynosi 50 km/h, jechał aż 115 km/h.

Jastrzębianin za popełnione wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 2000 złotych, do jego konta, zgodnie z dopiero co wprowadzonym taryfikatorem, dopisanych zostało 14 punktów karnych. Dodatkowo za przesadnie szybką jazdę w obszarze zabudowanym na trzy miesiące stracił uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Od 17 września więcej punktów karnych za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 1 pkt karny

od 11 do 15 km/h - 2 pkt karne,

od 16 do 20 km/h - 3 pkt karne

od 21 do 25 km/h - 5 pkt karnych,

od 26 do 30 km/h - 7 pkt karnych,

od 31 do 40 km/h - 9 pkt karnych

od 41 do 50 km/h - 11 pkt karnych

od 51 do 60 km/h - 13 pkt karnych,

od 61 do 70 km/h - 14 pkt karnych,

o więcej niż 70 km/h - 15 pkt karnych.

Wzrost punktów karnych za wykroczenia drogowe nawet do 15 pkt

Policjanci apelujący do kierowców o bezpieczna jazdę przypominają, że nadmierna prędkość i brawura to wciąż jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Kierowca przekraczający dozwoloną prędkość stwarza zagrożenie życia i zdrowia zarówno swojego, jak i innych uczestników ruchu.