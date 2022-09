Mandat za pieszych wzrósł do 3000 zł. Nie chodzi tylko o pasy

O praktycznym znaczeniu nowych przepisów drogowych opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu jest jednym z mocniej ściganych wykroczeń drogowych. Nie ma się zatem co dziwić, że 1 stycznia 2022 roku ustawodawca zdecydował się na zaostrzenie kar za ten czyn. Dziś niezatrzymanie się przed przejściem dla pieszych w sytuacji, w której zaraz pojawi się na nim pieszy, oznacza aż 1500 zł mandatu.

1,5 tys. zł mandatu za pieszego. O jakich czynach mowa?

Kiedy jeszcze kierowca dostanie 1500 zł mandatu za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszego? Przypadków takich opisanych przez taryfikator mandatów jest co najmniej kilka. Wskazujemy je poniżej:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, po skręceniu w drogę poprzeczną,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania,

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.

Mandat to jedno. 15 punktów karnych drugie

Mandat opiewający na 1,5 tys. zł to jednak nie koniec konsekwencji, które spotkają kierującego. Bo od 17 września i wraz z nowym taryfikatorem punktów karnych, może się on liczyć również z drugą dotkliwą sankcją. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub znajdującemu się na pasach oznacza bowiem dopisanie do konta kierującego aż 15 punktów karnych. Pozostałe wykroczenia? Te mają przypisaną nieco niższą wartość punktową. I tak:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, po skręceniu w drogę poprzeczną – 12 punktów karnych,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 8 punktów karnych,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – 8 punktów karnych,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – 8 punktów karnych,

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 15 punktów karnych.

Po 17 września mandat za pieszego to nawet 3 tys. zł

1,5 tys. zł mandatu to mało? Od 17 września 2022 roku w Polsce obowiązuje zasada drogowej recydywy. A to oznacza, że gdy nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszego jest drugim poważnym wykroczeniem kierowcy w ciągu dwóch lat, kwota mandatu zostanie podwojona. W skrócie grzywna będzie opiewać na 3 tys. zł. A na tym zmian nie koniec. Czyn nadal oznacza 15 punktów karnych dopisanych do konta CEK kierowcy. Tyle że po 17 września te przedawnią się nie po roku, a dwóch latach liczonych od momentu opłacenia grzywny.