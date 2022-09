Nie uwierzysz, czym chcieli napompować opony Tesli. Pomyłka czy już głupota? (WIDEO)

Jak głosi popularne internetowe powiedzonko, pochodzące z powieści "Those Who Remain: A Postapocalyptic NovelTrudne" autorstwa G. Michaela Hopfa - "Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą łatwe czasy. Łatwe czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą trudne czasy". Patrząc na nagranie, w którym uchwycono próbę podpompowania opon przez sympatyczną parę Amerykanów, można dojść do wniosku, że właśnie nadchodzą owe trudne czasy.

REKLAMA

Sezon grillowy za nami. ale nie wszędzie. 11 samochodów doszczętnie spalonych [WIDEO]

Pomyłka czy już głupota?

Na krótkim filmiku zamieszczonym w serwisie YouTube, widzimy jak dwoje podróżujących Teslą, próbuje dopompować opony. Przypadkowy świadek nieco zaszokowany, nie tyle samą czynnością, ile sposobem jej przeprowadzenia, natychmiast wyciągnął telefon i nagrał całe zdarzenie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że para próbowała napełnić ogumienie za pomocą dystrybutora propan-butanu (LPG).

Okazało się, że dwójka była kompletnie nieświadoma tego faktu. Zdumiewające jest to, że mimo iż końcówka od dystrybutora jest znaczenie większa niż wentyl, mężczyzna nadal usiłował za jej pomocą dopompować koła. Jeżeli pomyłkę dotyczącą użycia dystrybutora benzyny zamiast oleju napędowego i na odwrót można jeszcze jakoś zrozumieć, tutaj trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie.

Zobacz wideo

Nie chcę tutaj powielać stereotypów dotyczących nikłych "kompetencji umysłowych" Amerykanów, jednak w tym przypadku nie da się nazwać ich zachowania niczym innym jak tylko głupotą. Niestety, w dzisiejszych czasach nawet najmniejsze czynności związane z obsługą samochodów okazują się sprawiać nowym kierowcom nie lada trudność. Możemy się zatem spodziewać, że tego typu materiały będą pojawiały się w sieci częściej.