Rekordowy przebieg? Toyota ma swój klub dla takich aut

Toyoty uznawane są za niezawodne pojazdy, które wytrzymają w różnych warunkach. O właścicielach pojazdów tej marki pomyślano przy tworzeniu Klubu Rekordowych Przebiegów. Inicjatywa została zapoczątkowana pięć tygodni temu, a jak się okazuje spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Ponad 2500 właścicieli samochodów Toyoty (dokładniej 2521 właścicieli) potwierdziło swoim zgłoszeniem do klubu, że ich pojazdy są wyjątkowo trwałe i niezawodne. Rekordowy wynik uzyskał Avensis z rocznika 2004, który pokonał do tej pory 679.000 km. Hilux 7. generacji, którego historia jako jedna z pierwszych została zaprezentowana na stronie Klubu, przemierzył 486.109 km i w ciągu 12 lat odwiedził wraz ze swoim właścicielem niemal wszystkie kraje Europy.

Do Klubu Rekordowych Przebiegów mogą zgłaszać się posiadacze wszystkich modeli Toyoty. W zależności od przebiegu samochody kwalifikują się do jednego z czterech wyróżnień. Brązowy rekord jest przyznawany za pokonanie co najmniej 200.000 km, srebrny oznacza przekroczenie 300.000 km, a złoty – 400.000 km. Najwyższe wyróżnienie to rekord platynowy, przyznawany za przebieg powyżej 500.000 km. Każdy z Klubowiczów może zaprezentować historię swojego samochodu w Kronice najdalszych podróży i otrzymać Atrybuty Rekordzisty, czyli specjalne gadżety przypisane do poszczególnych kategorii w klasyfikacji rekordów.

W pierwszym miesiącu funkcjonowania klubu dołączyły do niego 1283 osoby, a w ciągu kolejnego tygodnia ich liczba wzrosła do 2521 uczestników. Aż 110 zgłoszonych pojazdów ma na liczniku co najmniej pół miliona kilometrów i otrzymało platynowe wyróżnienie.

Auta te można rozpoznać po specjalnej ramce na tablicę rejestracyjną i naklejce na szybę. Złoto zdobyło 220 samochodów, srebro 781 aut, zaś brąz 1 410 pojazdów. Do Klubu cały czas mogą dołączać kolejne osoby, a jeśli ich samochody pokonają próg kolejnego rekordu, mogą wysłać ponowne zgłoszenie.

Aby dołączyć do klubu należy zgłosić się na jego stronie internetowej.