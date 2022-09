Czarny koń wchodzi na tor. Nowy Ford Mustang wydajny jak nigdy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Ford zaprezentował nową, siódmą już generację Mustanga. Nie zwlekał jednak z prezentacją odmiany torowej auta. Obok modeli EcoBoost, GT i GT Convertible pojawiła się jeszcze czwarta wersja – Dark Horse.

Zobacz wideo Ford Mustang Mach 1 wciąż potrafi być szalony, ale nie bryka już jak nieokiełznany kucyk

Ford Mustang Dark Horse znajduje się na szczycie nowej gamy Mustangów. Jest to najbardziej torowy Mustang, jaki kiedykolwiek został wyposażony w 5-litrowy silnik V8 i zasadniczo wypełnia pustkę pozostawioną przez Mustanga Mach 1 szóstej generacji.

Ford rozpoczął pracę nad Dark Horse jakieś trzy lata temu. Wyposażył go w silnik V8 Coyote o pojemności 5 litrów, który pochodzi z Shelby GT500. Przypuszczalnie model dysponuje około 500 KM mocy, ale producent nie podał jeszcze oficjalnej specyfikacji.

Nie tylko silnik sprawia, że ??Mustang Dark Horse jest bestią skoncentrowaną na torze wyścigowym. Wyjątkowa sześciobiegowa manualna skrzynia biegów Tremec jest montowana w standardzie. Jednak klienci mogą zdecydować się również na 10-biegową automatyczną skrzynię biegów.

Do tego Dark Horse ma chłodzone hamulce i zastosowano szereg elementów chłodzących, które mają poprawić zdolności jezdne pojazdu.

Nowy Ford Mustang. Ekolodzy nie będą mogli zasnąć z jego powodu. Dosłownie

W zawieszeniu zastosowano amortyzatory MagneRide, które będą standardowo montowane w każdym Mustangu Dark Horse. Amortyzatory te mogą monitorować ruch kół i opon 1000 razy na sekundę. Uzupełnieniem tego jest większy tylny stabilizator i 19-calowe koła o szerokości, owinięte w opony Pirelli P Zero. Ford wyposażył również samochód w wspornik kolumny amortyzatora i wspornik typu K, aby poprawić prowadzenie. Do modelu Dark Horse dołączono również zestaw 13,9-calowych, sześciotłoczkowych zacisków hamulcowych Brembo.

Jeśli to wszystko za mało, to firma oferuje pakiet Handling. Dodaje on tylny spojler, sztywniejsze sprężyny, większe przednie i tylne stabilizatory oraz wyjątkowe 19-calowe koła z szerszymi oponami Pirelli Trofeo. Dostępne będą również lekkie koła z włókna węglowego.

Jeśli chodzi o stylistykę, to Dark Horse wyróżnia się na tle niżej pozycjonowanych wariantów. Z przodu reflektory zostały przyciemnione i zainstalowano nowy czarny grill. Dodatkowo progi boczne są obniżone. Jest także nowy tylny spojler, dyfuzor i przyciemnione końcówki wydechu. Zaprojektowano również nowe emblematy, a także nowy kolor nazwany Blue Ember.

Wnętrze również zostało zmienione. Przykładowo kierownica w tym modelu jest spłaszczona u podstawy i obszyta zamszem. Do tego są szwy w kolorze Indigo Blue. Modele z automatyczną skrzynią biegów mają dodatkowo łopatki. Klienci, którzy zdecydują się na dodatkowy pakiet otrzymają również siedzenia w kolorze Deep Indigo Blue. W standardzie na pokładzie znajduje się 12-głośnikowy zestaw audio B&O.

Ford jeszcze nie podał szczegółów dotyczących cen i dostępności. Należy jednak przypuszczać, że jego ceny zaczynać się będą od 60.000 dolarów.