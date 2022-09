Nowy znaczek to nie wszystko. O co chodzi w filozofii Dacii?

W tym tygodniu Dacia zorganizowała wydarzenie, na które zaprosiła dziennikarzy z całego świata. Jego celem było przedstawienie filozofii marki oraz zakomunikowanie, że rozpoczyna ona nowy rozdział. Zmiana znaczka i stylistyki swoich modeli to elementy strategii, które widać na pierwszy rzut oka. Nie są to jednak jedyne zmiany, które nadchodzą.

Nie da się ukryć, że Dacia zawsze starała się robić samochody, które będą przystępne. Oczywiście mowa głównie o cenie. Klienci nie mieli wygórowanych oczekiwań co do auta, ale w zamian otrzymywali przyzwoity środek transportu w rozsądnych pieniądzach. W ten sposób udało się sprzedać siedem i pół miliona egzemplarzy samochodów w ciągu 18 lat istnienia marki na rynku.

Dacia nie zmienia swojej filozofii. Nie próbuje teraz sięgnąć po zamożniejszych klientów. Wciąż jest nastawiona na tych, którzy w pragmatyczny sposób wydają swoje środki na zakup auta. Zapowiada jednak, że chce wzmocnić swoją atrakcyjność i stać się marką pożądaną. Nie chodzi jednak o to, aby samochody były bardziej "premium", ale bardziej o to, aby ich zakup był korzystniejszy.

Po co ekran w samochodzie? Przecież masz smartfona

Podczas gdy wielu producentów konkuruje o to, kto umieści więcej ekranów w samochodzie, Dacia wychodzi z zupełnie innego założenia. Po co montować w samochodzie wyświetlacz, za który klient będzie musiał zapłacić dodatkowe kilka tysięcy złotych, skoro już raz to zrobił. Kupując smartfona. Nie mógłby więc używać swojego telefonu jako ekranu w samochodzie?

Dacia Media Control fot. Dacia

W miejscu, w którym w większości nowych samochodów znajdziemy dotykowy ekran, Dacia będzie montować uchwyt na telefon. Aplikacja umożliwi komunikację z samochodem, dzięki czemu możliwe będzie sterowanie jego funkcjami, korzystanie z nawigacji, ale również wyświetlania danych podróży jak przejechany dystans czy zużycie paliwa. To dosyć rozsądne rozwiązanie, ale przede wszystkim uczciwe - nie montujemy ekranów, bo chcemy, żeby nasz samochód był tani.

Klienci indywidualni kochają Dacię. Sprzedaż rośnie, bestsellery wciąż te same

Ekoplastik - czyli liczy się także środowisko

Dacia obecnie stara się wykorzystywać do produkcji swoich samochodów tworzywa pochodzące z recyklingu. W Dusterze jest ich już 12 proc. Założeniem marki jest dojście do 20 procent tworzyw sztucznych pochodzących z odzysku. Aby było to możliwe, takie materiały trzeba stosować nie tylko w miejscach niewidocznych, ale także do produkcji widocznych elementów nadwozia. Dacia opracowała materiał, który nazwała "Starkle". Ma być ekologiczny, wytrzymały i estetyczny.

Tworzywo sztuczne 'Sturkle' z recyklingu fot. Dacia

Outdoorowe rozwiązania Dacii i kosmiczny koncept

Dacia chce podkreślić, że jej samochody nadają się do outdoorowych aktywności. Nie chodzi tylko o napęd na cztery koła, ale również o takie rozwiązania jak zestaw pozwalający na zainstalowanie w ciągu kilku minut dwuosobowego łóżka w modelu Jogger bez zmniejszania pojemności bagażnika. Kolejne rozwiązanie to namiot, który będzie można zamontować w taki sposób, aby był on przedłużeniem wnętrza samochodu.

Łóżko w Dacii Jogger fot. Dacia

Namiot będący przedłużeniem przestrzeni samochodu fot. Dacia

Aby lepiej przedstawić swoją filozofię, Dacia pokazała także ciekawy koncept. Wygląda na to, że nigdy nie przełoży się on na seryjną produkcję, ale ma za zadanie pokazać rozwiązania, nad którymi pracuje marka, które są bliskie jej ideom.

MANIFESTO Concept stanowi prawdziwe laboratorium do testowania nowych pomysłów. To auto, dla osób, które chcą żyć jak najbliżej natury, bezpieczne dla środowiska naturalnego. Zastosowano w nim wiele przełomowych rozwiązań, z których część będzie dostępna w przyszłych modelach z gamy Dacii

- czytamy w komunikacie prasowym.

MANIFESTO Concept fot. Dacia

Co ciekawego w Manifesto?

Brak drzwi i okien. Nic nie oddziela pasażerów od otoczenia. Koncepcja "Bring-Your-Own-Device", czyli z angielskiego "przynieś własne urządzenie". To wspomniany już wcześniej pomysł na to, aby centrum sterowania pojazdem stał się smartfon. Zestaw do mocowania podręcznych i modułowych akcesoriów. Pojedynczy reflektor, który można zdemontować i używać jako mocnej latarki. Całkowicie wodoodporne wnętrze, którze można umyć przy pomocy strumienia wody. Zdejmowane pokrycie foteli, które może służyć jako śpiwór. Akumulator, który można wyjąć i czerpać z niego prąd. Zaskakujące jest też wykonanie deski rozdzielczej z materiału znanego z tablic korkowych.

Choć koncept wygląda imponująco, to ciężko spodziewać się, aby taki model trafił do sprzedaży. Ma on jedynie pokazać kierunek, w którym zmierza marka. Nowatorskie, ale nad wyraz praktyczne rozwiązania. Prostota i funkcjonalność w jednym.