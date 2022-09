Jeep Wrangler Willys 4xe. Najlepiej sprzedająca się w USA hybryda plug-in w nowej wersji

Nowa wersja najchętniej wybieranej hybrydy plug-in w Stanach Zjednoczonych trafi do rąk klientów jeszcze w tym roku. Będzie ona także podstawową odmianą, która ma jeszcze bardziej wzmocnić pozycję Jeepa na rynku aut hybrydowych.

Jeep Wrangler Willys 4xe. Nowa wersja, stara jednostka

To, co najważniejsze zostało po staremu. Pod maską nadal będzie pracować dwulitrowy, czterocylindrowy silnik współgrający z jednostką elektryczną. Łączna moc układu to 381 KM oraz 637 Nm momentu obrotowego, które przenoszone są na wszystkie koła za pomocą ośmiobiegowego automatu. Dzięki akumulatorowi o pojemności 17 kWh jazda na samym silniku elektrycznym możliwa jest na dystansie ok. 50 km.

Kierowca może skorzystać z trzech trybów jazdy - Hybrid, Electric i eSave. W przypadku pierwszego pojazd działa, jak sama nazwa wskazuje, jak zwyczajna hybryda. W trybie elektrycznym korzysta jedynie z jednostki na prąd (do momentu wyładowania akumulatora lub gwałtownego wciśnięcia pedału gazu). Z kolei tryb eSave wykorzystuje silnik spalinowy, oszczędzając energię elektryczną na czarną godzinę.

W kwestii wyposażenia nowy Willys 4xe został w standardzie "uzbrojony" w LED-owe reflektory, tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, specjalne relingi dachowe, wykończony w czerni grill oraz 17-calowe felgi z offroadowymi oponami w rozmiarze 255/75. O tym, z jakim pojazdem mamy do czynienia będzie informować duży napis WILLYS umieszczony na przedniej masce.

We wnętrzu zastosowano 9 głośnikowy system audio od Alpine, a także opcjonalny 8,4-calowy wyświetlacz systemu infotainment. Terenowy i nieco spartański charakter auta podkreślają gumowe "dywaniki" z wysokimi brzegami, które pomogą w zachowaniu czystości podczas przygód w terenie.

Jeep Wrangler Willys 4xe - ceny

Klienci ze Stanów Zjednoczonych na pewno chętnie odwiedzą salony Jeepa. Wszystko za sprawą ceny. Nowego Wranger Willys 4xe można nabyć już za niecałe 54 tys. dolarów ( ok. 255 tys. złotych). Warto wspomnieć, że kupujący zza oceanu mogą skorzystać z rządowej ulgi podatkowej wynoszącej 7500 dolarów.

W przypadku Starego Kontynentu producent nie zdradził jeszcze cen. O wszystkim będziemy jednak na bieżąco informowali.