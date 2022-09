Wykonał unik przed rowerzystką. Przypłacił to uderzeniem w ogrodzenie

Niebezpieczne zdarzenie drogowe miało miejsce we wtorek 13 września około godziny 13:30 w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie) na ulicy Kościuszki. Z ustaleń policjantów wynika, że 67-letnia rowerzystka skręcając w lewo nie upewniła się co do możliwości bezpiecznego wykonania takiego manewru, a także go nie sygnalizowała. Kobieta skręciła wprost pod koła jadącego samochodu osobowego.

Oplem Corsa kierował 19-latek z Radzynia Podlaskiego. Młody mężczyzna widząc zachowanie cyklistki, aby uniknąć jej potrącenia zjechał gwałtownie na przeciwny pas ruchu, a następnie na pobocze, gdzie uderzył w zaparkowany samochód marki Deawoo i zatrzymał się na murowanym ogrodzeniu pobliskiej posesji.

Kierującej rowerem mieszkance Radzynia Podlaskiego nic się nie stało. W wyniku uderzenia w mur do szpitala trafił kierujący Oplem. Badanie na obecność alkoholu w organizmach uczestników wypadku drogowego potwierdziło, że zarówno kierowca, jak i rowerzystka byli trzeźwi.

Trudno nie odnieść wrażenia, że 19-latek prowadzący Opla wykazał się dobrym refleksem. Podstawą bezpiecznej jazdy jest czujna obserwacja otoczenia i odpowiednio szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w ruchu drogowym. Kierowca powinien zawsze być uważny i wyczulony na wszystkie sygnały, które do niego dochodzą w czasie jazdy, a następnie właściwie na nie reagować.

Przypominamy, że każdy uczestnik ruchu drogowego przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru na jezdni, powinien upewnić się, czy taki manewr może wykonać bezpiecznie.

