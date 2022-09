Kolejne kilometry drogi S61 oddane do użytku. Via Baltica rośnie w oczach

Na początku tego roku GDDKiA poinformowała o oddaniu do użytku pierwszego z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wchodzący w skład Via Baltica fragment Wysokie - Raczki służy kierowcom od wielu miesięcy. Tymczasem oddano do użytku drugi fragment S61 na odcinku Szczuczyn - Ełk Południe.

Dotrzymujemy słowa danego Polakom. Via Baltica staje się faktem. Oddajemy do ruchu kolejny odcinek tego ważnego szlaku komunikacyjnego. Wkrótce kolejne dobre wiadomości dla kierowców. Wspieramy rozwój tych regionów Polski, które do tej pory były zaniedbywane. Nie ustajemy w wysiłkach, aby rozwój Polski był równomierny i sprawiedliwy

- przekazał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Kierowcy mają do dyspozycji prawie 130 kilometrów polskiego odcinka szlaku Via Baltica. Przed końcem roku zostaną udostępnione kolejne 24 kilometry trasy. Do tego dojdzie jeszcze obwodnica Łomży, której otwarcie zaplanowano na 2024 rok. W ten sposób cała trasa S61 pomiędzy Budziskiem i Ostrowią Mazowiecką zostanie oddana do użytku.

Nowa droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym będzie wyposażona w drogi serwisowe. Inwestor zapewnia, że parametry drogi zostały dostosowane do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Przy okazji realizacji inwestycji wyremontowano drogi lokalne i przygotowano urządzenia ochrony środowiska. Dzięki inwestycji powstały m.in. węzły Guty i Ełk Południe, para Miejsc Obsługi Podróżnych Niekrasy, 19 obiektów inżynierskich oraz Obwód Utrzymania Drogi w Nowej Wsi Ełckiej.

Trasa S61 Ełk Południe - Wysokie będzie gotowa w przyszłym roku

W przyszłym roku zostanie zakończona budowa trzeciego odcinka S61 Ełk Południe - Wysokie. Do czasu zakończenia budowy ruch pomiędzy odcinkami Ełk Południe - Wysokie i Wysokie - Raczki (od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo) będzie odbywał się, tak jak dotychczas, czyli przez Ełk.

Trasa przejazdu będzie prowadziła drogami krajowymi nr 65 i 16. W Ełku będą to ulice Grajewska, Przemysłowa i Suwalska. Ruch tranzytowy z węzłów Raczki i Guty będzie kierowany tak jak dotychczas, czyli drogami krajowymi nr 8 i 61 przez Augustów i Grajewo.

Droga ekspresowa S61 jest jedną z najbardziej strategicznych sieci dróg w Polsce o znaczeniu europejskim. Łączy się z drogą ekspresową S8 Wrocław - Warszawa - Białystok, tworząc międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo nowa droga przejmie ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi.