Bugatti Centodieci jak model EB110 Supersport. W srebrnym najładniej [WIDEO]

Centodieci to limitowany model do 10 sztuk. Ten hipersamochód już i tak bardzo przypomina swojego poprzednika EB110, ale podobieństwa się na tym nie skończą dzięki nowej specyfikacji inspirującej się tamtym modelem.

Dzięki temu Centodieci przypomina EB110 z przyszłości. Widać to niemal na każdym kroku. Trzeba jednak pamiętać, że pod zmienionym wyglądem nadal jest Chiron.

Elementy, które zostały zapożyczone z kultowego modeli, to tylny spojler oraz okrągłe otwory na słupku B. Inne elementy, które stylistyczne to grill w kształcie podkowy, poziome wloty powietrza po bokach od niego, reflektory umieszczone blisko siebie, szklana osłona silnika i tylne światła.

Jeśli chodzi o osiągi, to już nie ma takich podobieństw. Widać trzydziestoletnią różnicę. EB110 Supersport wyposażono w silnik V12 o pojemności 3,5 litra z czterema turbosprężarkami. W sumie dysponował 612 KM mocy. To był imponujący wynik w 1992 r. Jednak żyjemy w XXI wieku. Centodieci ma silnik W16 o pojemności 8 litrów. Również ma poczwórne turbo. Ten model jednak dysponuje 1600 KM mocy.

Starszy model jest znacznie lżejszy w porównaniu do swojego potomka i ma 6-biegową manualną skrzynię biegów. Jednak nowszy model potrzebuje jedynie 2,4 s., aby rozpędzić się do 100 km/h i będzie jechał dalej aż rozpędzi się do 380 km/h.

Trzeba jednak docenić kunszt starego Bugatti. Potrzebowało ono 3,2 s., aby dobić do 100 km/h, a prędkość maksymalna wynosiła 355 km/h.

EB110 Supersport został wyprodukowany w ilości 30 sztuk. Czyli o 20 sztuk więcej niż Centodieci.

Dla nowego modelu Bugatti to już trzecia specyfikacja jaka została ujawniona. Pierwsza biała wersja znalazła się na pojeździe prezentacyjnym w sierpniu 2019 r. Druga byłą niebeska i znalazła się na modelu produkcyjnym w czerwcu 2022 r.

Bugatti zadeklarował się, że do końca roku dostarczy wszystkie 10 egzemplarzy. Może przez ten czas jeszcze nas zaskoczą jakąś nową specyfikacją.