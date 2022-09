Nowy odcinek Via Baltica gotowy. Ale to nie koniec dobrych wieści z S61

Droga S61 to ważna droga nie tylko dla mieszkańców Mazur i Suwalszczyzny, ale także krajów nadbałtyckich. To część międzynarodowego szlaku Via Baltica, który ma połączyć Litwę, Łotwę i Estonię z Europą Zachodnią. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi a resztą Europy.

Nowy odcinek między Szczuczynem a Ełkiem Południe ma długość 23,3 km. Dobra wiadomość jest też taka, że przy okazji budowy wyremontowano wybrane drogi lokalne. W ramach inwestycji powstały m.in. węzły Guty i Ełk Południe oraz Miejsce Obsługi Podróżnych Niekrasy. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

S61 Szczuczyn - Ełk bbialecka

Nadal pojedziemy przez Ełk

Do czasu zakończenia budowy odcinka Ełk Południe - Wysokie ruch między odcinkami Ełk Południe - Wysokie i Wysokie - Raczki (od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo) będzie odbywał się, tak jak dotychczas, czyli przez Ełk. Trasa przejazdu będzie prowadziła drogami krajowymi nr 65 i 16. W Ełku będą to ulice Grajewska, Przemysłowa i Suwalska. Ruch tranzytowy z węzłów Raczki i Guty będzie natomiast kierowany tak jak dotychczas, czyli drogami krajowymi nr 8 i 61 przez Augustów i Grajewo.

Polski odcinek Via Baltica jest już na ukończeniu

Łącznie z oddanym właśnie odcinkiem kierowcy mają już do dyspozycji 130 km polskiego odcinka szlaku Via Baltica. Obecnie kierowcy jadąc od Warszawy w kierunku granicy z Litwą, mają do dyspozycji S8 do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nowe odcinki S61. To trasa pomiędzy węzłami Śniadowo i Łomża Południe, od węzła Kolno do Ełk Południe oraz od węzła Kalinowo do końca obwodnicy Suwałk.

To jednak nie koniec wiadomości z S61 na ten rok. Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadeklarował, że jeszcze w tym roku kierowcy dostaną kolejne 24 km trasy od Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku.

W przyszłym roku będzie to blisko 23 km pomiędzy węzłami Ełk Południe i Kalinowo oraz ok. 19,5 km od S8 do węzła Śniadowo. Udostępniony zostanie również węzeł Łomża Zachód, a tym samym ok. 7 km trasy od węzła Łomża Południe.

W połowie 2024 r. kierowcom zostanie udostępniona przynajmniej jedna jezdnia na całej długości obwodnicy, czyli ostatnim odcinku polskiej części szlaku Via Baltica. To umożliwi nie tylko ominięcie Łomży, ale także przejechanie całej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy w Budzisku. Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno - z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą - planowany jest do oddania w połowie 2025 r.