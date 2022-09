Możesz już wpaść na czarną listę kierowców. Na dwa lata i będziesz płacić podwójnie

O zmianach przepisów czekających na kierowców opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

17 września, czyli wczorajszy dzień, przyniósł kierowcom w Polsce kolejny przełom. Tyle że kolejny mało optymistyczny. Bo od wczoraj trafili na radar policji i już po jednym wykroczeniu mogą się znaleźć na czarnej liście. Pozostaną na niej przez całe 24 miesiące. Czarna lista oznacza tyle, że podczas kontroli drogowej dostaną wysoki mandat, który dodatkowo zostanie pomnożony przez dwa.

Zobacz wideo Motospacer z Adrianem Meronkiem

Podwójne mandaty dla drogowych recydywistów

Zasady obowiązujące od wczoraj są proste. Drugie poważne wykroczenie popełnione przez kierowcę w ciągu dwóch lat oznacza podwójną wartość mandatu. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu kierujący dostanie nie 1500, a 3000 zł grzywny. Zbyt duża prędkość? Przy przekroczeniu szybkości o więcej niż 70 km/h, kara sięgnie nie 2500, a 5000 zł.

Poważne wykroczenie drogowe, czyli jakie?

Kwoty przemawiają do wyobraźni. To jest więcej niż pewne. W tym punkcie warto jednak wyjaśnić jaka jest kategoria poważnego wykroczenia drogowego określona przez ustawodawcę. Do tego worka nowelizacja wrzuca przede wszystkim cztery typy czynów. Mowa o wykroczeniach drogowych związanych z:

nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu,

przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o co najmniej 31 km/h,

wjazdem na przejazd kolejowy w sytuacji, w której nie jest to możliwe,

wyprzedzaniem.

Znak D-42. Ponad 50 tysięcy kierowców straciło przez niego prawo jazdy. O czym mówi?

Policjant sprawdzi konto CEK. Dwa wykroczenia to podwójny mandat.

Zasada działania podwójnych mandatów drogowych dla recydywistów jest prosta. Gdy kierujący zostanie zatrzymany do kontroli drogowej po popełnieniu wykroczenia i będzie to wykroczenie pochodzące z listy powyżej, policjanci w Centralnej Ewidencji Kierowców sprawdzą poprzednie mandaty. W sytuacji, w której okaże się, że prowadzący otrzymał w ciągu ostatnich 24 miesięcy grzywnę za podobny czyn, podwoją kwotę mandatu karnego zaproponowanego w ramach kary. A to będzie oznaczać m.in.:

3000 zł za nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu,

4000 zł za złamanie warunków wjazdu na przejazd kolejowy w sytuacji,

2000 zł za nieprawidłowe wyprzedzanie,

1600 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 – 40 km/h,

2000 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 – 50 km/h,

3000 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 – 60 km/h,

4000 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61 – 70 km/h,

5000 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 71 km/h.

Podwójne mandaty to nie koniec. Też punkty karne po nowemu!

Pisałem na początku tego materiału o tym, że 17 września 2022 roku stanowi datę przełomową. I to jest prawda. Szczególnie że wraz z podwójnymi mandatami dla recydywistów zaczną obowiązywać kolejne zmiany. Najważniejsze są trzy.