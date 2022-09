Toyota inwestuje. Transport nisko- i zeroemisyjny dalej rozwijany

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota konsekwentnie realizuje cel osiągnięcia do 2050 roku neutralności klimatycznej, który ogłosiła w 2015 roku w reakcji na ustalenia Porozumień Paryskich. Z tego powodu inwestuje w transport nisko i zeroemisyjny.

Co Polacy myślą o elektromobilności? Zbadaliśmy to, a raport omówimy z ekspertem z Toyota Motor Poland

Do 2022 roku Toyota sprzedała na całym świecie ponad 20 milionów zelektryfikowanych samochodów, co pozwoliło niknąć emisji ponad 160 milionów ton CO2 oraz zaoszczędzić 65 milionów kilolitrów paliwa. Firma oferuje na świecie 63 modele z nisko- i bezemisyjnymi napędami – zarówno elektrycznymi na baterie i na wodór, jak i hybrydowymi oraz hybrydowymi typu plug-in.

Spośród ponad 20 milionów zelektryfikowanych samochodów, które Toyota dostarczyła klientom od 1997 roku do tej pory, zdecydowana większość to auta hybrydowe. Hybrydy najnowszych generacji mogą poruszać się po mieście wyłącznie na silniku elektrycznym przez ponad 70 proc. czasu jazdy.

Komponenty dopracowane dzięki ogromnemu doświadczeniu w użytkowaniu hybryd przez miliony kierowców znalazły zastosowanie w hybrydach plug-in, autach elektrycznych na wodór oraz na baterie. Prace badawczo-rozwojowe obejmują zarówno coraz lepsze materiały do ogniw paliwowych, jak i nowe technologie akumulatorów, takie jak baterie ze stałym elektrolitem.

Toyota wybuduje magazyny ogniw wodorowych. Będzie gotowy w tym roku

Toyota zakłada, że do końca dekady roczna sprzedaż ich bateryjnych aut elektrycznych sięgnie 3,5 miliona egzemplarzy. Aby to osiągnąć firma zainwestuje 60 miliardów euro w badania i rozwój oraz w zwiększenie możliwości produkcyjnych. Jedna czwarta tej kwoty została przeznaczona na inwestycje w baterie, w tym zwiększenie możliwości ich produkcji do poziomu 280 GWh rocznie. Realizacja tych planów już się rozpoczęła. W sierpniu 2022 roku Toyota ogłosiła, że od 2024 do 2026 roku rozbuduje w Japonii i Stanach Zjednoczonych zakłady produkujące baterie, aby osiągnąć roczną produkcję 40 GWh.

Co się tyczy transportu wodorowego, to producent ma w swojej ofercie Mirai, a partnerzy producenta wykorzystują ich technologię np. w transporcie publicznym czy w łodziach. Aby przyspieszyć popularyzację wodoru jako ekologicznego, bezemisyjnego paliwa, Toyota rozpoczęła w 2021 roku prace nad wodorowym silnikiem spalinowym, testując go w warunkach sportów motorowych. Projekt ten jest na tyle zaawansowany, że w wraz z japońskimi partnerami Toyota zdecydowała o budowie i wprowadzeniu na rynek ciężarówki z silnikiem wodorowym.

Toyota wspiera realizację ustaleń zawartych w Porozumieniach Paryskich i już w 2015 roku zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W każdym kraju i regionie Toyota uwzględnia rządowe strategie klimatyczne i obowiązujące przepisy, potrzeby społeczne, dostępne technologie i poziom rozwoju infrastruktury, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć wpływ na zmiany klimatyczne i promować zelektryfikowane pojazdy.