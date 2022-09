Ford Transit Custom. Auto ponadczasowe

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford Transit Custom przypadł do gustu wielu europejskim klientom, w tym również w Polsce. Czemu jednak jest jednym z najważniejszych modeli dostawczych Forda?

Transit Custom jest dostępny zarówno jako Van, Van z podwójną kabiną, Kombi, ale także jako Kombi Van, łącząc funkcje osobowe i dostawcze. Co istotne, samochód we wszystkich wersjach jest w sprzedaży w Polsce zarówno z krótkim (L1), jak i długim (L2) rozstawem osi. W tej drugiej wersji długość samochodu wynosi 5340 mm, a pojemność przestrzeni ładunkowej do 8,3 m3.

Maksymalna ładowność wersji Van przekracza 1400 kg, a w połączeniu z szerokością między nadkolami powyżej 1,3 metra oznacza, że zmieszczą się tam co najmniej 2 europalety z towarem i dodatkowe sprzęty. Transit Custom może też holować przyczepę o masie do 2800 kg.

Samochód został przygotowany do ciężkiej pracy, również stylistycznie. Wysoko osadzone przednie reflektory znajdują się nad linią zderzaka, aby uniknąć ich uszkodzenia, a tylny zderzak został wykonany z kilku segmentów, aby zminimalizować koszty ewentualnych napraw. Dodatkowo kierunkowskazy znajdują się po wewnętrznej krawędzi lusterek bocznych, aby zmniejszyć ryzyko ich uszkodzenia. Kolejną zaletą jest Ford Easy Fuel – wlew paliwa, który chroni przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa.

Ford E-Transit Custom. 217 KM, 415 Nm, 380 km, 1100 i 2000 kg. I jeszcze więcej

We wnętrzu znajdzie się dużą liczbę schowków i uchwyty na dokumenty czy kubki, a także rozkładany stolik zintegrowany z podwójnym przednim siedzeniem pasażera. W wersjach osobowych oparcie można złożyć do przodu i uzyskać płaską powierzchnię, zaś nieużywany fotel można także wymontować.

Ford Transit Custom jest dostępny z silnikami wysokoprężnymi. Obejmuje ona cztery wersje mocy w 2-litrowym silniku Ford New EcoBlue – 105 KM, 130 KM i 170 KM. Samochód można mieć zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów.

Co więcej auto ma różne wersje wyposażenia. Odmiana Trail na wyposażeniu ma mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, który pomaga zmniejszyć poślizg kół i umożliwia wjazd w trudno dostępne miejsca. Model można kupić także w wersji z pakietem stylizacyjnym Sport obejmującym dwa pasy na pokrywie silnika, liczne spojlery oraz dodatki, dzięki którym samochód wygląda bardziej agresywnie.

W ofercie producenta znalazły się również akcesoria m.in. drabinka na tylnych drzwiach, profesjonalne poprzeczki, platforma bagażowa, antypoślizgowa podłoga czy kratki ochronne tylnych szyb.

W Polsce, Transit Custom w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. sprzedał się w 2066 egzemplarzach i jest w czołowej piątce pod względem sprzedaży na całym rynku samochodów dostawczych.