Pagani Utopia jak najbardziej rzeczywiste. Następczyni Huayry to motoryzacyjny majstersztyk

Pagani Utopia to kwintesencja tego, co motoryzacyjni maniacy oczekują od sportowych samochodów. Finezyjne nadwozie, dobrze sprawdzone rozwiązania techniczne i niesamowite osiągi. Pojazd zaprezentowano na specjalnym pokazie w Mediolanie w towarzystwie muzyki inspirowanej utworami autorstwa założyciela marki, Horacio Paganiego.

Pagani Utopia - ponadczasowa stylistyka

Zaprojektowanie auta pochłonęło 6 lat i zdecydowanie był to bardzo owocny okres. Jak każdy pojazd ze stajni Pagani, Utopia przykuwa uwagę niepowtarzalną stylistyką. Jest jednak mniej radykalna niż w przypadku modelu Huayra. Nie zabrakło jednak charakterystycznych poczwórnych końcówek wydechu jak również licznych stylistycznych smaczków.

W przypadku wnętrza postawiono na klasyczne wzorce. Zamiast przesadzonego i przytłaczającego kokpitu znanego z Huayry, Utopia prezentuje wręcz surowy, klasyczny styl. Warto wspomnieć zwłaszcza o zmianie jaka zaszła na desce rozdzielczej - zamiast ekranu dotykowego umieszczono zestaw klasycznych wskaźników. Wszystko wydaje się analogowe, proste, a zarazem wyrafinowane. Uwagę przykuwa także dźwignia zmiany biegów, której cały mechanizm został odsłonięty. Klasyka w ponadczasowej formie.

Utopia napędzana silnikiem V12

Jak przystało na pojazd z San Cesario sul Panaro, Utopia napędzana jest przez podwójnie turbodoładowany silnik V12 przygotowany przez specjalistów z AMG. W najnowszym wydaniu osiąga on 864 KM, generując nawet 1100 Nm w zakresie od 2800 do 5900 obr./min. Dla ekologów na pewno istotny będzie fakt, że spełnia on wszystkie normy emisji spalin. Napęd przenoszony jest na tylną oś za pomocą siedmiobiegowej skrzyni manualnej lub zautomatyzowanej przekładni Xtrac.

Co zadziwiające, samochód jest lżejszy od swojego poprzednika o całe 70 kg (1280 kg). Mimo iż nie podano osiągów maszyny, można zakładać, że są one rewelacyjne - zwłaszcza, że cięższa i słabsza ("zaledwie" 730 KM) Huarya pierwszą setkę osiąga w 3,3 sekundy.

Pagani Utopia utopią dla motoryzacyjnych maniaków

Jak głoszą prawa rynku - za jakość trzeba słono zapłacić. W przypadku Pagani Utopia - bardzo, bardzo słono. Na zakup motoryzacyjnej perełkę trzeba będzie przeznaczyć ponad 10 mln złotych. Produkcję zaplanowano na 99 sztuk. Nawet dla najzamożniejszych kolekcjonerów nowe Pagani może, jak wskazuje nazwa, być zapierającym dech w piersiach, jednak nadal nieosiągalnym marzeniem.