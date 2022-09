Bez infrastruktury ładowania nie jest możliwy rozwój elektromobilności w Polce. Kongres Nowej Mobilności z Fordem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wydarzeniem, które promuje elektromobilność w Polsce jest Kongres Nowej Mobilności, który odbywa się w Łodzi. Ford jako jedna z firm, która uczestnikiem rewolucji w przemyśle motoryzacyjnym jest obecna na tym wydarzeniu, gdzie prezentuje swoje modele elektryczne i bierze udział w dyskusjach branżowych np. o tym, jak spopularyzować auta elektryczne w naszym kraju.

Marka ma przygotowany plan niezbędnych działań, mających na celu przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Europie, w związku z wizją zakończenia sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych zasilanych paliwami kopalnymi do 2035 roku.

Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku wszystkie trzy najważniejsze unijne instytucje (Komisja, Parlament i Rada) przegłosują ostateczny kształt przepisów. Największą niewiadomą pozostaje kwestia paliw syntetycznych i ich obecności na rynku po 2035 roku.

Ford wspiera inicjatywę osiągnięcia neutralności klimatycznej. Firma dąży do tego, aby do 2035 r. wszystkie zakłady produkcyjne w Europie, a także jego dostawcy i niezbędna logistyka, były neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Ford od dawna przekonuje jednak europejskie organy regulacyjne, aby wsparły rozwój niezbędnej infrastruktury ładowania, który musi nadążać za rozwojem samochodów elektrycznych na rynku. Aby przyspieszyć rozwój w tym kierunku, potrzebne jest wspólne działanie rządów poszczególnych państw, instytucji unijnych, dostawców energii, przemysłu motoryzacyjnego oraz klientów.

Co ciekawe popularność samochodów elektrycznych w Polsce dynamicznie rośnie, ale do powszechnego użytkowania pojazdów elektrycznych potrzeba szeroko dostępnej nowej infrastruktury ładowania. Od stycznia do sierpnia 2022 r. w Polsce zarejestrowano 6497 nowych osobowych samochodów elektrycznych, co daje wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku aż o 97,42 proc.

Według Ford zakrojone na szeroką skalę inwestycje w infrastrukturę ładowania jest jedynym możliwym krokiem do spopularyzowania samochodów bezemisyjnych w Polsce. Stworzenie odpowiedniego zaplecza do ładowania tego typu pojazdów zachęci społeczeństwo do zamiany aut spalinowych na elektryczne.

Pod koniec 2021 roku Ford przeprowadził ankietę wśród 14 tysięcy osób z całej Europy. 39 proc. spośród ankietowanych stwierdziło, że nie ma pewności, gdzie ładować pojazdy elektryczne, a niemal tyle samo (40 proc.) wskazało, że nie ma wystarczającej liczby stacji ładowania. Brak infrastruktury zniechęci klientów do zmian, a w efekcie transformacja mocno spowolni.

Na Kongresie Nowej Mobilności Ford prezentuje dwa elektryczne modele – Mustanga Mach-E oraz E-Transita, a Attila Szabó, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska, weźmie udział w panelu dotyczącym programu „Mój Elektryk". Wydarzenie potrwa do jutra w EC1 w Łodzi.