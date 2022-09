Być aerodynamicznym. Można to osiągnąć samemu, wystarczy trochę taśmy i wiedzy [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Powietrze potrzebne jest do życia i pracy silników. To fakt. Jednak to samo powietrze, a właściwie opór jaki tworzy podczas jazdy wyciąga z naszej kieszeni pieniądze.

Zobacz wideo Jaki był najlepszy samochód 2022 roku? Zaczynamy głosowanie w plebiscycie The Best of Moto!

Chris Anthony, dyrektor generalny firmy Aptera, producenta wysoce aerodynamicznego pojazdu elektrycznego, sugeruje, że około 60 procent energii, jaką typowy samochód zużywa na poruszanie się z prędkością autostradową, zużywane jest na wypychanie powietrza z drogi.

Najwyraźniej z tą opinią musieli się spotkać twórcy kanału Think Flight, który zajmuje się aeronautyką. W połączeniu z wysokimi cenami paliwa zdecydowali się wykorzystać swoją wiedzę i sprawić, aby ich samochód był bardziej aerodynamiczny, a co za tym idzie oszczędniejszy. Przy okazji nie chcieli wydać dużo pieniędzy.

Twórca kanału uznał, że jego, a właściwie jego żony Subaru Impreza hatchback powstał bardziej z myślą o tym, żeby był praktyczny niż aerodynamiczny. Postanowił to naprawić.

Twórca użył 1,5-calowej pianki izolacyjnej, aby przedłużyć powierzchnię swojego samochodu. Używając pianki, uformował stożek wyłaniający się z tyłu samochodu, który, jak sądził, sprawi, że będzie ciąć powietrze płynniej.

Wykorzystał klej, taśmę, piankę i karton, czego efektem jest dosyć trwała konstrukcja.

Ciekawostki Moto.pl. Aerodynamika. Co wymusiło zmiany i jak poprawić Cx w swoim aucie

Następnie przetestował auto i obliczył, ile może zaoszczędzić paliwa podczas jazdy. Wyszło mu 13 proc. mniej zużycia niż dotychczas. Może wynik nie spektakularny, ale rokujący. Przedstawił również pomysł na kolejne modyfikacje, które mają poprawić ten wynik.

Twórca uważa, że chociaż po dachu powietrze się prześlizguje, to w niższych partiach pojazdu następują turbulencje, które niweczą wynik. Twierdzi, że zastosowanie przedniego splittera oraz modyfikacja progów może przyczynić się do lepszego spalania. Wszystko po to, aby powietrze nie miało styczności z podwoziem.

Próby pokazane na nagraniu nie tylko dostarczają rozrywki w walce o niższe spalanie, ale również w łatwy sposób przedstawiają kwestie aerodynamiki.