Skradziony Dodge Challenger Hellcat. Kreatywna kradzież [WIDEO]

Kradzież samochodu to zawsze przykre zdarzenie. Jednak złodzieje są coraz bardziej kreatywni. Przykład z Chicago pokazuje, że można ukraść w sposób bardzo mało oczywisty.

Nagranie udostępnione na Instagramie pokazuje obraz zarejestrowany przez kamery ochrony. Widać na nim Dodge’a Challengera Hellcat przed klubem w Chicago.

Raptem obok niego zatrzymuje się biały Dodge Durango, z którego wysiada mężczyzna z jakimś narzędziem. Najwyraźniej owy przedmiot pozwala mu wybić szybę, dzięki czemu ma dostęp do wnętrza samochodu.

Mężczyzna wskakuje do Challengera, a kierowca z Durango ustawia się za sportowym samochodem… po czym zaczyna go popychać, aż odjeżdżają poza kadr.

Można się zastanawiać, jak udało się tego dokonać? Otóż w Challengerze możliwe jest odblokowanie kół i kierownicy poprzez wciśnięcie przycisku uruchamiającego samochód. Wtedy bez wspomagania, ale da się obracać koła.

Jednak są do jedynie domysły. Z drugiej strony w internecie regularnie pojawiają się nagrania z kradzieży Challengerów i Chargerów. Są to najwyraźniej dosyć proste w kradzieży samochody.

Dodge jednak po wielu zgłoszeniach wprowadził aktualizację oprogramowania. Ma ona na celu obniżenie obrotów silnika, przez co trudniej jest uciec. Aby auto dysponowało normalnymi obrotami trzeba wpisać czterocyfrowy kod. Jednak, aby aktualizacja została zainstalowana właściciele sami muszą udać się do serwisu, co nie zawsze robią.

Trzeba przyznać, że tego typu kradzież, jak na powyższym filmie jest zaskakująca i pomysłowa. Jednak szkoda takiego samochodu i jego właściciela.