W jakich autach apteczka jest obowiązkowa? Lista jest długa, a mandat wysoki

Przepisy polskiego prawa drogowego szerzej tłumaczymy też w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Polskie przepisy nie są mocno restrykcyjne w zakresie obowiązkowego wyposażenia. Samochód osobowy musi mieć trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę. Przy czym gaśnica musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. Co z apteczką? Ta też może być (ale nie musi być) elementem wyposażenia obowiązkowego. Przepisy wymagają jej obecności tylko w określonych przypadkach. Te dotyczą pewnych typów pojazdów.

Zobacz wideo Jaki był najlepszy samochód 2022 roku? Zaczynamy głosowanie w plebiscycie The Best of Moto!

Jakie samochody muszą mieć apteczkę?

Kwestię tą omawia rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na jego mocy w apteczkę muszą zostać obowiązkowo wyposażone:

autobusy,

taksówki,

samochody ciężarowe do przewozu osób poza kabiną kierowcy,

pojazdy przeznaczone do nauki jazdy,

pojazdy przeznaczone do egzaminowania.

Policjant zada ci pewne pytanie. Nie znasz odpowiedzi? No to mandat nawet 3000 zł

Ile wynosi mandat za brak apteczki?

Policjant w czasie kontroli drogowej ma prawo sprawdzić obecność apteczki w jednym z samochodów z powyższej listy. W sytuacji, w której pojazd nie będzie w nią wyposażony, kierujący może otrzymać mandat karny. Ile będzie on wynosił? Na mocy art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń grzywna wynosi od 20 do 3000 zł. Ostateczną wartość mandatu uznaniowo określa policjant.

W co powinna być wyposażona apteczka?

Co powinna posiadać apteczka? Przepisy mówią o tym, że przedmioty konieczne do udzielenia doraźnej pomocy. To mało konkretne stwierdzenie. Dlatego postanowiliśmy przygotować listę zalecanych elementów wyposażenia apteczki. Warto wyposażyć ją w rękawiczki lateksowe, koc termiczny, opatrunki jałowe, jednorazowe chusteczki odkażające i ampułki soli fizjologicznej, jednorazowa maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki, plastry różnej wielkości czy bandaż. Te wszystkie rzeczy mogą się przydać podczas udzielania pierwszej pomocy ofierze wypadku.

Zakup apteczki i późniejsze jej doposażenie to jedna kwestia. Drugą jest kontrolowanie raz na kilka miesięcy dat ważności. Niektóre elementy mogą ulec przeterminowaniu. Wtedy nie będą nadawały się do udzielenia pomocy poszkodowanym.