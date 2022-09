Znak A-7 zmienia kompletnie zasady na rondzie. A raczej jego brak

Brak znaku A-7 to jedna z największych pułapek na rondach w Polsce. Na znakomitej większości rond w Polsce to samochód znajdujący się już na rondzie ma pierwszeństwo, a osoba wjeżdżająca na skrzyżowanie musi go przepuścić. "Na większości" nie znaczy jednak "na wszystkich".

3 Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl