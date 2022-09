Okrągłe, równomierne otwory można znaleźć na wielu ulicach, m.in. Berlina, a nawet na autostradach w okolicach tego miasta. Czasem te kilkucentymetrowe dziury są odsłonięte, czasem widać już tylko ślady po nich, a otwory są już uzupełniono nową mieszanką asfaltową. Zwykle wykonuje się po trzy lub sześć otworów w równej odległości od siebie. Wielu kierowców zastanawia się tylko po co? Czy to jest jakiś autorski niemiecki sposób na wydłużenie żywotności dróg lub metoda na poprawę bezpieczeństwa?

Nic z tych rzeczy. Otwory to pozostałości po pobranych próbkach asfaltu. Po prostu są to tzw. otwory pomiarowe. Pozyskane w ten sposób wycinki materiału drogowego po remoncie lub budowie nowej drogi są wysyłane do laboratorium i sprawdzane, czy firma wykonała pracę zgodnie z ustalonymi normami.

Za pomocą piły tarczowej usuwa się materiał o głębokości ok. 40 centymetrów. Następnie laboratorium bada. m.in. gęstość wnęki, rozkład spoiwa i stopień zagęszczenia gruntu pod drogą. Po wykonaniu badań otwory pomiarowe są następnie wypełniane i zamykane.

Źródło: Berliner Zaitung