Wszyscy mówią o piętnastkach. Nowy taryfikator punktów karnych ma więcej niespodzianek

15 punktów karnych – to hasło, które do 17 września i po tej dacie będzie jednym z częściej powtarzanych w mediach motoryzacyjnych. I temu ciężko się dziwić. W końcu szykuje się kolejna już rewolucja w karach dla kierowców. A słowo rewolucja pasuje tu idealnie. Bo przy takim wymiarze kary, wystarczą już dwa wykroczenia żeby kierujący przekroczył limit 24 punktów karnych.

Uważajcie na nowy taryfikator. To nie tylko "piętnastki"

Wykroczenia obwarowane 15-punktowymi karami oczywiście najmocniej rozpalają wyobraźnię. Warto jednak pamiętać o tym, że nowy taryfikator to nie tylko zmiana w tym obrębie. Bo pojawia się też szeroka lista wykroczeń 10-, 12- czy 13-punktowych. I o nich również kierujący nie powinni zapominać. Świetnym przykładem jest chociażby rozmowa w czasie jazdy przez telefon trzymany w dłoni. Dziś za ten czyn policjant może dopisać do konta kierowcy w Centralnej Ewidencji Kierowców 5 punktów karnych. Od 17 września 2022 roku ich ilość wzrośnie jednak do 12.

12, 13, 14 punktów karnych. Za jakie wykroczenia taka kara?

No dobrze, ale za jakie wykroczenie można dostać np. 14 lub 13 punktów karnych? Sposób na zgarnięcie takiej kary jest jeden. Kierujący musi przekroczyć dozwoloną prędkość. 13 punktów dotyczy jazdy o 51 do 60 km/h za szybko. 14 punktów jest przypisanych do przekroczenia o 61 do 70 km/h. Zdecydowanie dłuższa lista dotyczy czynów obwarowanych 12-punktową karą. Taką właśnie adnotację w bazie CEK policjanci zrobią za:

naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego - przyp. red.),

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,

wcześniej wspomniane naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

Koniec taryfy ulgowej. Nawet 15 tys. złotych składki za ubezpieczenie OC

W nowym taryfikatorze są też kary 11 i 10 punktów karnych. Nowa lista!

Łącznikiem między karą 12. a 10. punktów karnych jest jedenastka. I ta ponownie odnosi się wyłącznie do złamania ograniczenia prędkości. Taką ilość punktów karnych dostanie ten kierujący, który zostanie złapany na przekroczeniu wynoszącym od 41 do 50 km/h. Lista kar 10-punktowych ponownie jest dłuższa. Można znaleźć na niej m.in.:

naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała (spowodowanie kolizji - przyp. red.),

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany,

naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,

naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,

ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku,

kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu,

przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,

przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.

Ciekawostka? Zwróćcie uwagę na ostatni punkt. Przewożenie osoby nietrzeźwej na rowerze poza bocznym wózkiem od 17 września 2022 roku będzie "kosztować" 10 punktów karnych. Dziś to samo wykroczenie jest obwarowane karą zerową. Kierującemu grozi wyłącznie mandat o wartości 500 zł.