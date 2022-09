Nowy Peugeot 408 w sprzedaży. Na początku tylko w drogiej edycji specjalnej

Peugeot 408 otrzymał nadwozie niespotykane dotąd w pojazdach tej marki. Auto ma sylwetkę podwyższonego fastbacka z elementami, jakimi charakteryzują się samochody typu SUV. Budowa pojazdu zapewnia dużo miejsca w tylnym rzędzie i pojemny bagażnik.

Za napęd doładowywanej z zewnętrznej sieci energetycznej odmiany Plug-in Hybrid, odpowiada jednostka benzynowa 1.6 PureTech połączona z silnikiem elektrycznym. Moc systemowa wynosi 225 koni mechanicznych, a auto na w pełni naładowanej baterii przejedzie do 62 kilometrów.

W modelu tym szczególny nacisk położono na jakość wykonania wnętrza, jak również na łączność ze światem poprzez zastosowanie najnowszych technologii, dzięki którym prowadzenie samochodu i podróżowanie staje się jeszcze bardziej intuicyjne i satysfakcjonujące. Zastosowane systemy wspomagania prowadzenia mają zapewnić bezpieczeństwo i komfort psychiczny.

Peugeot 408 First Edition - wyposażenie

Nowy Peugeot 408 docelowo będzie dostępny w wersji Allure i GT. Zanim odmiany te pojawią się w sprzedaży, na początku klienci będą mogli nabyć wyjątkową, premierową odmianę First Edition z napędem Plug-in Hybrid 225 KM. Wersja ta wyróżnia się opalizującym lakierem Niebieski Obsession, 20-calowymi alufelgami o oryginalnym wzorem Monolithe oraz bogatym wyposażeniem.

PEUGEOT i-Cockpit najnowszej generacji cechuje się kompaktową kierownicą, cyfrowym panelem zegarów i wskaźników 3D, 10-calowym ekranem dotykowym i personalizowanymi i-Toggles, a także systemem rozpoznawania mowy naturalnej i systemem informacyjno-rozrywkowym i-Connect Advanced, który obejmuje nawigację online. Fotele zostały pokryte tapicerką łączącą trzy rodzaje materiału (skórę ekologiczną, tkaninę i Alcantarę) i są wyposażone w elektryczną regulacją ustawienia (podgrzewane siedzenia z funkcją masażu).

Nabywcy wersji First Edition otrzymają w cenie samochodu specjalny pakiet korzyści – Electric Pack, który ułatwi im ładowanie samochodu. Zawiera on easy Wall Box – łatwą w obsłudze stację ładowania pojazdów elektrycznych (produkt jednofazowy, skalowany do 32 A, 7,4 kW, wyposażony w kabel o długości 5 m i wtyczkę typu 2), a także przedpłaconą kartę do publicznych ładowarek największej sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych w Europie Środkowo-Wschodniej – GreenWay, umożliwiającą pobranie 200 kWh energii oraz 24/7 dostęp do Centrum Wsparcia GreenWay.

Peugeot 408 First Edition został wyceniony od 211 100 zł. W promocyjnym finansowaniu jest dostępny od 2408 zł netto miesięcznie w programie wynajmu długoterminowego Free2Move Lease oraz za 3278 zł brutto miesięcznie w programie Leasingu Konsumenckiego – w obu przypadkach z gwarancją ceny katalogowej.

Samochód można zamówić wyłącznie online na stronie SKLEP PEUGEOT. Klienci będą mogli ustalić z wybranym dealerem możliwość dostarczenia samochodu do preferowanego miejsca odbioru.

Peugeot 408 fot. Peugeot