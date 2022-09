Katalog cech dobrego kierowcy. Powiedz szczerze, ile z nich masz?

O technice jazdy i predyspozycjach do prowadzenia pojazdów szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Zastanawiałeś się kiedyś co powinno cechować dobrego kierowcę? Jeżeli nie, to inni postanowili się zastanowić za ciebie. W podręczniku służącym do nauki jazdy, można znaleźć cały wykaz cech. I już w tym punkcie możemy powiedzieć jedno. Poprzeczka jest postawiona naprawdę wysoko.

Cechy dobrego kierowcy. Oto lista

W czystej teorii idealny kierowca powinien wykazać się zestawem aż 9 cnót. O jakich cechach mowa? Oto pełna lista:

Opanowanie i umiejętność kontrolowania emocji, a w tym strachu w sytuacji kryzysowej. Koncentracja i podzielność uwagi. Umiejętność podejmowania celnych decyzji i szybkiego reagowania. Odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Doświadczenie zdobyte przez naukę i własne błędy. Umiejętność dostosowania własnego zachowania do zachowania innych kierujących. Tolerancja dla zachowań innych kierowców i uprzejmość. Odporność na zmęczenie czy stres. Spostrzegawczość.

Dobry kierowca pamięta też o...

Powyższe zestawienie to jednak dopiero początek wskazówek. Bo twórcy zestawienia cech idealnego kierowcy zakłada również informację mówiącą o tym że:

Rozmyślanie za kierownicą jest wrogiem dobrego kierowcy. Tak samo jak dźwięki dochodzące z wnętrza, rozmowy przez telefon czy sprzeczki lub dyskusje z pasażerem.

Każda sytuacja drogowa jest inna. A to oznacza, że kierujący musi reagować szybko i podejmować trafne oraz bezbłędne decyzje.

Kierowca powinien być tolerancyjny, ale nie może tolerować osób łamiących przepisy czy nietrzeźwych.

Reakcja i analiza sytuacji w dużej mierze zależą od tego co się zobaczy. A ilość elementów składających się na daną sytuację drogową, musi zostać najpierw przeanalizowana przez układ nerwowy. Przy czym nawet 90 proc. informacji to informacje wzrokowe.

Masz powyższe cechy? No właśnie...

W tym punkcie powstaje pytanie. Powiedzcie szczerze ile z cech idealnego kierowcy, dostrzegacie u siebie? I pytanie to nie jest podchwytliwe. Raczej wynika z tego, że naszym zdaniem powyższy obraz jest zdecydowanie przeidealizowany. Odnosimy mocne wrażenie – przynajmniej obserwując rzeczywistość drogową – że takich kierowców w Polsce nie ma. Jeżeli zatem nie macie wszystkich tych cech, nie możecie mieć do siebie pretensji.

Poza tym naszym zdaniem recepta na drogowe powodzenie jest inna. Składa się na nią doświadczenie, znajomość przepisów, pewność siebie i spostrzegawczość. Cechy ujęte w drugim akapicie tego tekstu być może rozbudowują naszą receptę. To wypisane przez nas predyspozycje stanowią jednak podstawę. To – mówiąc współczesnym językiem – must have.