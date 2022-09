Droga Ekspresowa S12 ma być najszybszym połączeniem z przejściem granicznym w Dorohusku. Docelowo trasa będzie prowadziła z przejścia granicznego z Ukrainą do Lublina, gdzie połączy się z drogą ekspresową S17 a za obwodnicą Lublina odbije w stronę Radomia, gdzie przetnie S7 i w końcu połączy się z autostrad A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.

GDDKiA ogłosiło właśnie przetarg na 23-kilometrowy odcinek S12 który połączy obwodnicę Chełma z przejściem granicznym w Dorohusku. Początek zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie „ekspresówka" przetnie istniejącą drogę krajową nr 12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie DK12. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa miejsc obsługi podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa-Dorohusk.

S12 Chełm - Dorohusk bbialecka

Droga będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca zaprojektuje trasę, uzyska wszelkie niezbędne decyzje i zezwolenia, wybuduje drogi oraz uzyska pozwolenia na użytkowanie. Zakres prac jest na tyle duży, że inwestor nie podał jeszcze szczegółowych terminów.

Harmonogram budowy całej trasy S12

Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje ogłosić przetargi na kolejne dwa odcinki S12 w woj. lubelskim, (odcinki: Piaski - Dorohucza i Dorohucza - Chełm), o łącznej długości ponad 32 km. Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny zurbanizowane i cenne przyrodniczo.?

Pierwszy odcinek (ok. 9,8 km) to przedłużenie istniejącej obwodnicy Piask. Trasa przebiegać będzie przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim i tymczasowo będzie się kończyć na skrzyżowaniu z drogą powiatową łącząca Pełczyn na DK12 z Trawnikami. Do czasu zakończenia prac na wysokości węzła Dorohucza kierowcy będą korzystać z objazdu obecną DK12 i za kanałem Wieprz - Krzna wjadą na S12.

Drugi odcinek, którego przetarg wystartuje w tym roku, to trasa o długości ok. 22,5 km przebiegająca przez tereny gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim. Za Stołpiem połączy się z obwodnicą Chełma o długości ok. 13,6 km, dla której Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Po uzyskanie decyzji wykonawca rozpocznie już prace w terenie.

Aktualnie kierowcy mogą już jeździć odcinkiem trasy S12 od Puław do końca obwodnicy Piask.