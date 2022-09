28-latek przez najbliższe trzy miesiące nie pojeździ samochodem

Funkcjonariusze drogówki w całej Polsce, każdego dnia podczas pełnionej służby reagują na wszelkie przejawy agresywnej jazdy. Dolnośląscy policjanci w niedzielę 4 września wyeliminowali z ruchu 28-latka, który poważnie przesadził z prędkością w obszarze zabudowanym. Mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Peugeot w miejscowości Ostrowąsy w gminie Milicz, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 50 km/h, jechał z szybkością 113 km/h. Dozwoloną prędkość przekroczył aż o 63 km/h.

Kierowca w związku z popełnionym wykroczeniem został ukarany mandatem w kwocie 2000 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 10 punktów karnych. Zatrzymane przez policjantów zostało również prawo jazdy, które trafi do milickiego starosty powiatowego celem wydania decyzji o jego zatrzymaniu na okres trzech miesięcy.

Każdy kierowca powinien to wiedzieć

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym tj. powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie w trakcie prowadzonej kontroli drogowej obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy. Po przesłaniu go do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu za pierwszym razem na 3 miesiące. Ujawnienie sytuacji ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, oznacza jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejna wpadka kierowania bez prawa jazdy skutkuje zaś cofnięciem uprawnień. Odzyskanie prawa jazdy wiąże się z koniecznością ponownego zdania egzaminu i spełnienia warunków osoby po raz pierwszy ubiegającej się o prawo jazdy.