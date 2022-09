Wysoka sprzedaż Forda w USA. Elektryki napędzają rynek

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Drugi miesiąc z rzędu Ford jest najlepiej sprzedającą się marką w USA. Z danych firmy wynika, że zamówienia detaliczne na samochody roku modelowego 2023 wyniosły łącznie ponad 76.000 i osiągnęły tym samym wzrost o 41 proc. w porównaniu z zamówieniami na auta roku modelowego 2022 w ubiegłym roku.

Wzrosła sprzedaż elektryków Forda – aż czterokrotnie w porównaniu do ubiegłego roku. Co ciekawe tempo przyrostu sprzedaży BEV Forda jest prawie czterokrotnie szybsze niż segmentu pojazdów elektrycznych, zaś klienci przychodzący do Forda od innych marek stanowią ponad 60 proc. sprzedaży. Najlepiej sprzedający się elektryczny pickup w USA, F-150 Lightning, stał się także najszybciej rotującym pojazdem w gamie Forda – pozostaje na placach dilerskich zaledwie osiem dni. Na drugim miejscu uplasował się Bronco (10 dni), a na kolejnym – Maverick (11 dni).

Samochody serii F, których do sierpnia Ford sprzedał 420.969 sztuk, stały się w ubiegłym miesiącu nie tylko najlepiej sprzedającymi się pickupami w Ameryce, ale także najchętniej wybieranym pickupem elektrycznym i hybrydowym.

Rekord odnotowały także hybrydy Forda. Do nowych klientów trafiło 7302 pojazdy, co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Na stabilnym wysokim poziomie utrzymuje się zainteresowanie modelem Bronco, jego sprzedaż wzrosła o 268 proc., dzięki czemu sprzedaż SUV-ów marki Ford wzrosła o 50,4 proc. w porównaniu do roku ubiegłego i osiągnęła w sierpniu 2022 roku poziom 64.808 sztuk.

E-Transit również napędza sprzedaż Fordowi. Aż 60 proc. zamówień na E-Transita dotyczyło modelu ze średnim lub niskim dachem, a ogólna sprzedaż tego elektrycznego vana wyniosła do końca sierpnia łącznie 3938 sztuk.

Ford ma powody do zadowolenia. Jeśli nadal będzie na fali, to również wrzesień okaże się dla nich korzystny. A wszystko na to wskazuje.