Jeszcze więcej odcinkowego pomiaru prędkości. "Trzy razy tyle dróg" [Lokalizacje]

O kolejnych sposobach stróżów prawa na kierowców łamiących przepisy, opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

2,5 tys. zł mandatu za prędkość? To nie wszystko. Już niedługo za zbyt szybka jazdę będzie można dostać nawet 5 tys. zł i 15 punktów karnych. A to cały czas nie koniec programu, który dla kierujących przygotowali rządzący. Bo za kilka tygodni do akcji wkroczy najskuteczniejsza broń na piratów drogowych. Mowa o odcinkowym pomiarze prędkości. Odcinkowy pomiar POTROI się w Polsce!

Zobacz wideo Motocyklista pędził 128 km/h w obszarze zabudowanym. Policjanci przerwali niebezpieczną jazdę

3 tys. mandatów w pół roku. Tak działa OPP

Czy odcinkowy pomiar prędkości jest skuteczny? I to jeszcze jak! A najlepiej pokazują to statystyki opublikowane przez ITD. Pierwszych 6 miesięcy działalności systemu CANARD w roku 2022 zakończyło się wystawieniem 95 tys. mandatów przez OPP. W tym czasie w kraju pracowały 32 rejestratory. To oznacza, że każdy z nich wykonał w sumie 3 tys. zdjęć. W przypadku fotoradarów skuteczność jest zdecydowanie niższa. Na jeden aparat w tym samym okresie roku przypada bowiem już tylko 770 fotek.

Czemu odcinkowy pomiar jest tak skuteczny?

Tak wysoka skuteczność działania odcinkowego pomiaru prędkości wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze specyfiki pomiaru. Ten jest dokonywany na odcinku, a nie w punkcie. Co więcej, został oparty o prędkość średnią. Kamery rejestrują wjazd i wyjazd auta z odcinka testowego. Na tej podstawie wyliczana jest uśredniona szybkość przejazdu. Następnie jest ona zestawiana z ograniczeniem prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 przez Warszawę Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Drugim z aspektów skuteczności OPP są zachowania kierowców. Ci widząc niebieską tablicę i żółtą kamerę hamują, ale przed nią. Za nią przyspieszają powyżej limitu dozwolonego na drodze. Takie zachowanie wynika z prostej pomyłki. Myślą że to nie odcinkowy pomiar prędkości, a fotoradar.

Dostał mandat, a do domu wrócił z terminalem. Policjanci zostawili go na dachu auta

Sieć OPP będzie rozbudowana. Jest 170 km, a będzie 600!

3 tys. mandatów na jedno urządzenie. To rekordowe wyniki. Nie ma się zatem co dziwić, że rządzący postanowili kuć żelazo póki gorące i chcą rozbudować sieć OPP w Polsce. Aktualnie pomiar prędkości odbywa się na zsumowanym dystansie 170 kilometrów. Po rozbudowie odcinków ma być już 600 kilometrów. Trzykrotny wzrost długości OPP przełoży się na dobudowanie aż 39 nowych systemów. Te pojawią się przy drogach do roku 2024. Gdzie konkretnie? Mamy listę gotowych lokalizacji.

woj. mazowieckie: Kanie – Otrębusy, DW710

woj. mazowieckie: Natolin – Chrzanów Duży – Grodzisk Mazowiecki, DW579

woj. mazowieckie: obwodnica Mszczonowa, DK50

woj. mazowieckie: obwodnica miasta Białobrzegi, S7

woj. łódzkie: Pomorzany – Bociany, A1

woj. łódzkie: Dobroń – Pabianice Płn., S14

woj. łódzkie: Chocianowicka – Łaskowice, DP1120E

woj. łódzkie: Bychlew – Jadwinin, DW485

woj. łódzkie: Mokra Prawa, DK70

woj. podkarpackie: Nosówka, ul. Dębicka, DP1391

woj. podkarpackie: Dukla, Trakt Węgierski, DK19

woj. podkarpackie: Nowa Dęba, ul. Ks. Henryka Łagockiego – Korczaka, DK9

woj. podkarpackie: Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka, DW835

woj. podkarpackie: Nisko, ul. Sandomierska, DK77

woj. dolnośląskie: Bierzów – Przylesie, DW403

woj. zachodniopomorskie: Piecnik – Nieradz, DK10

woj. zachodniopomorskie: Łubianka – Brynka, DW151

woj. lubuskie: Świdnica, Obwodowa – Nowogród Bobrzańskie, DK27

woj. lubuskie: Sudoł – Radomia, DK32

woj. lubuskie: Chełmsko – Przytocznia, DK24

woj. lubuskie: Motylewo – Łupowo, DW132

woj. małopolskie: Węzeł Balice – Węzeł Rudno, A4

woj. małopolskie: Kęty, ul. Jana III Sobieskiego, droga powiatowa

woj. śląskie: Katowice, ul. Braci Reńców, DW902

woj. śląskie: Jankowice (ul. Nowa) – Świerklany (ul. Plebiscytowa), DW929

woj. śląskie: Gliwice, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, DK88

woj. śląskie: Zabrze, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, DK88

woj. opolskie: Kietlice – Kilisino, DW416

woj. wielkopolskie: Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica, S11

woj. wielkopolskie: Konin MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary, A2

woj. lubelskie: Hrubieszów, DW844

woj. lubelskie: Gołąb, DW801

woj. kujawsko-pomorskie: Rogoźno Zamek – Kłódka, DK16

woj. kujawsko-pomorskie: Węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek, A1

woj. kujawsko-pomorskie: Rycerzewo, DW251

woj. pomorskie: Peplin – Swarożyn, A1

woj. pomorskie: Borowo ul. Gdańska – Turystyczna, DW211

woj. dolnośląskie: Kostomłoty – Kąty Wrocławskie, A4

woj. dolnośląskie: Wrocław, Al. Jana III Sobieskiego, droga gminna

Drobna uwaga. Na wykonanie zadania wykonawca (firma Sprint S.A.) dostał dokładnie 70 tygodni. To raz. Co ciekawe, choć CANARD wyznaczył 39 odcinków docelowych, może się okazać, że na części z nich montaż nie będzie możliwy. Kontrole lokalizacji dopiero trwają. Co wtedy? Urządzenia Unicam Velocity3 nie trafią do magazynu, a na jeden z 29 odcinków rezerwowych.