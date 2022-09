Gratem bez drzwi uciekał przed policją. Był pijany i mógł wypaść z auta

Zdezelowany Volkswagen Polo przykuł uwagę średzkich policjantów patrolujących jedną z miejscowości gminy Kostomłoty. Poważne braki w wyposażeniu samochodu kwalifikowały pojazd do zatrzymania. Auto nie miało przedniego zderzaka, grilla, błotników, a nawet drzwi.

Stan techniczny ewidentnie wykluczał Volkswagena z ruchu po drogach publicznych. Policjanci nakazali zatrzymać pojazd, jednak kierowca na widok uruchomionych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, informujących o obowiązku zatrzymania się do kontroli drogowej, podjął próbę ucieczki.

Pościg za niekompletnym Volkswagenem zakończył się na drodze szutrowej. Mężczyzna porzucił pojazd i próbował jeszcze pieszej ucieczki, ale szybko został schwytany przez mundurowych. Zatrzymanym uciekinierem okazał się 29-letni mieszkaniec gminy Kostomłoty. Przeprowadzone badanie na trzeźwość wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Dodatkowo wyszło na jaw, że prowadził samochód nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka. Przypominamy, że to przestępstwo

Teraz mężczyzna za popełnione czyny odpowie przed sądem. Czekają go poważne konsekwencje w związku z jazdą w stanie nietrzeźwości, a także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za kierowanie pojazdem bez wymaganych do tego uprawnień. Ponadto z uwagi na stan techniczny auta oraz jego wyposażenie policjanci nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 3500 złotych.

Osoba, która z premedytacją nie wykona polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego do kontroli drogowej, wydanego przez policjanta (lub inną osobę uprawnioną do kontroli), popełnia przestępstwo. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kontynuowanie jazdy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wobec kierowców pijanych lub pod wpływem środków odurzających, sąd morze orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nawet 15 lat.