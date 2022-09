Pijany kierowca chciał przekupić policjantów. Oferował 200 zł

Nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Tacy ludzie decydując się usiąść za kierownicę po wypiciu alkoholu, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Pijanych kierowców czeka sądowa rozprawa i kara za popełnione przestępstwo. Sąd może orzec nie tylko zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, ale także wymierzyć karę do 2 lat więzienia oraz zobowiązać do wpłacenia na wskazany cel określonej kwoty. Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wynosi od 5 tys. zł do nawet 60 tysięcy złotych.

Pewien kierowca, który został przyłapany na prowadzeniu osobowego Nissana pod wpływem alkoholu, próbował uniknąć odpowiedzialności. Mężczyzna w niedzielę 4 września po godz. 21.00 został zatrzymany przez patrol raciborskiej drogówki w miejscowości Gródczanki na ulicy Wiejskiej (woj. śląskie). Na miejsce policjantów wezwali świadkowie podejrzewający, że kierujący pojazdem, który wjechał do rowu, jest pijany.

Ponad 20 tysięcy pijanych kierowców na polskich drogach w wakacje 2022

Mundurowi na miejscu potwierdzili informacje ze zgłoszenia. Przeprowadzone badanie na trzeźwość wykazało, że 42-letni obywatel Ukrainy ma w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Podczas rozmowy mężczyzna zaproponował policjantom 200 złotych łapówki.

Próba przekupienia policjantów, która w świetle prawa jest traktowana jak przestępstwo, jedynie pogorszyła sytuację mężczyzny. 42-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu oraz próbę skorumpowania mundurowych, za co może mu grozić nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że jazda pod wpływem napojów procentowych jest śmiertelnie niebezpieczna. Alkohol zmniejsza szybkość reakcji kierowcy, ogranicza pole widzenia, wpływa na błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę oraz koncentrację, rozprasza uwagę oraz powoduje senność.