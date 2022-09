Brutalne potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze

Chwila nieuwagi na jezdni może kosztować czyjeś życie. Policjanci opublikowali film z niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze. 29-latka została brutalnie potrącone przez kierowcę samochodu osobowego.

W piątek 2 września na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego w Zielonej Górze, doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem przechodnia. Sytuacja została zarejestrowana kamerą miejskiego monitoringu. Nagranie pokazuje, co dokładnie stało się na "zebrze".

Kierowca samochodu osobowego wyraźnie nie obserwował tego, co dzieje się przed jego pojazdem. 61-letni kierowca minivana nie zachował szczególnej uwagi i ostrożności w rejonie przejścia dla pieszych. Mężczyzna z impetem wjechał w młodą kobietę, która schodziła już z przejścia. Poszkodowana z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Zdarzenie to ze względu na stan zdrowia kobiety, zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Kierujący Fordem będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku, za co Kodeks karny przewiduje karę nawet pozbawienia wolności do 3 lat.

Poruszając się w ruchu drogowym lub spacerując po chodniku, nie mamy wpływu na to, co robią kierowcy oraz piesi. Jedyne co nam pozostaje, to skupić się na swojej drodze, zachować ostrożność i unikać zagrożeń, które potrafią przyjść dosłownie znienacka.

Kierowcy muszą zawsze pamiętać o tym, aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze oraz do warunków atmosferycznych, szczególnie teraz w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym. Szczególna ostrożność musi być bezwzględnie zachowana w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych, po których przemieszczają się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.