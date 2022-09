Mandaty od września to bat na recydywistów. 17 września stracisz prawo jazdy za rozmowę przez telefon

O przepisach na polskich drogach piszemy regularnie na stronie głównej Gazeta.pl.

Za niespełna dwa tygodnie w Polsce zaczną obowiązywać kolejne nowelizacje przepisów drogowych. Zmieni się i wysokość mandatów, i ilość punktów karnych przypisanych do wykroczenia. A to oznacza tak naprawdę jedno. Radzimy, abyście od 17 września 2022 roku jeszcze mocniej stonowali swoje sportowe zapędy drogowe. W przeciwnym razie już drugi mandat za rozmowę przez telefon, może... odebrać wam prawo jazdy. I to nie jest żart.

Podwójne mandaty dla recydywistów. Za jakie wykroczenia?

Pierwsza z nowelizacji, która zacznie obowiązywać już 17 września 2022 roku, dotyczy podwójnych mandatów dla recydywistów. Kim jest recydywista drogowy w głos nowych przepisów? To kierujący, który w ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie popełnił poważne wykroczenie drogowe związane z:

nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu,

przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o co najmniej 31 km/h,

wjazdem na przejazd kolejowy w sytuacji,

wyprzedzaniem.

Ile wynoszą podwójne mandaty dla recydywistów?

Zasada jest prosta. Gdy policjanci zatrzymają kierowcę na popełnieniu jednego z powyższych wykroczeń, sprawdzą jego konto w Centralnej Ewidencji Kierowców. Gdy się okaże, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy popełnił już jedno poważne wykroczenie, dostanie mandat, ale w kwocie podwójnej. To oznacza:

3000 zł grzywny za nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu,

4000 zł grzywny za złamanie warunków wjazdu na przejazd kolejowy w sytuacji,

2000 zł za nieprawidłowe wyprzedzanie,

1600 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 – 40 km/h,

2000 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 – 50 km/h,

3000 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 – 60 km/h,

4000 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61 – 70 km/h,

5000 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 71 km/h.

Dwie rozmowy przez telefon i... stracisz prawo jazdy!

17 września 2022 roku zacznie obowiązywać również nowy taryfikator punktów karnych. I jedną ze zmian szczególnie rzucających się w oczy, jest podwyższenie kary za rozmowę przez telefon komórkowy w czasie jazdy. Aparat trzymany w dłoni będzie oznaczać 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. Do 16 września do wykroczenia dopisanych jest 5 punktów karnych. Tak wysoka podwyżka oznacza jedno. Kierujący, który ma 1 punkt karny na koncie i dwukrotnie zostanie złapany na rozmowie przez telefon w czasie jazdy, straci prawo jazdy.

Nowy taryfikator mandatów i nowe kary za wykroczenia

Wykroczenia, za które można dostać od 17 września 2022 roku 15 punktów karnych:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

