Większy Cadillac Escalade-V? Na Instagramie pojawiły się wizualizacje

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Escalade to duży samochód. Piąta generacja tego modelu tylko to potwierdza, a odmiana V tylko była kropką na „i". To jednak nie przeszkadza różnym twórcom tworzyć wizualizację bardziej rozbudowanych bodykitów dla tego modelu.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 124

Najnowsze wcielenie Escalade’a została wykończona w ciemnym odcieniu oraz został wyposażony w kilka dodatków na nadwoziu. Ten Escalade-V jest dziełem carmstyledesign1 na Instagramie.

Wirtualna propozycja składa się ze zmodyfikowanej osłony chłodnicy, spojlera i wentylowanej maski z przodu, a także ulepszonego tylnego zderzaka i przymocowanego do niego znacznie bardziej agresywnego dyfuzora. W zestawie znajdują się również ogromne nadkola i masywne listwy progowe, a także długi box dachowy rozciągający się na całej długości dachu.

Wklęsłe koła o konstrukcji wieloramiennej i bardzo dużej średnicy wypełniają nadkola. Nazwa modelu, a mianowicie Escalade-V, widnieje na tylnych błotnikach, poniżej okien oraz na boxie dachowym.

General Motors przypomniało sobie o Europie. Szefowa koncernu zapowiada powrót

Cadillac Escalade-V jest oficjalnie najpotężniejszym pojazdem produkcyjnym marki w historii. Silnik V8 o pojemności 6,2-litra połączony jest z dziesięciobiegową automatyczną skrzynią biegów i napędem na wszystkie koła. Dysponuje on mocą 692 KM i 885 Nm momentu obrotowego. Umożliwia to rozpędzenie się od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,4 sekundy. Imponujące osiągnięcie jak na samochód ważący ponad 2900 kg.

Cena Escalade-V zaczyna się od 149.990 dolarów. Normalnego Escalade można kupić już od 79.795 dolarów.