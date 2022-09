Klienci nie mogą się doczekać samochodu od Apple. Nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Strategic Vision, czyli międzynarodowa firma konsultingowa opublikowała wyniki swoich badań, w których zapytała właścicieli samochodów, co myślą o jakości ponad 45 marek motoryzacyjnych. Ankieta obejmowała samochody marek istniejących, jak i tych, których nie ma. W tej drugiej grupie był właśnie Apple.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 124

Wyniki są następujące: Apple jako producent samochodów zajął trzecie miejsce pod względem zainteresowania marką, a 26 procent badanych zadeklarowało, że gdyby była możliwość zakupu samochodu spod znaku jabłka to poważnie rozważyliby taką ewentualność.

Co więcej aż 24 proc. ankietowanych odpowiedziało, że „kocha" jakość produktów Apple, czyli dwa razy więcej niż w przypadku takich marek jak Honda, Toyota i Tesla. Oczywiście wrażenie to komplikuje fakt, że marka nigdy nie produkowała samochodów.

Apple jednak ma doświadczenie w branży motoryzacyjnej, a to za sprawą Apple CarPlay. Niedługo usługa ma uzyskać większą kontrolę nad samochodami.

Oczywiście, to co zaoferuje w przyszłości Apple w kwestii gotowego samochodu będzie miało wpływ na zainteresowanie ich marką. Jednak świadomość ich marki i reputacja stanowią niesamowite fundamenty, z którymi trudno będzie konkurować innym producentom.

Apple planuje budowę autonomicznego pojazdu. Ściągnęli eksperta z Lamborghini

W szczególności powinno to ściągać sen z powiek ludziom z Tesli. Aż 50 procent użytkowników ich aut zadeklarowało, że rozważałoby zamianę auta na ten spod znaku jabłka.

Na szczęście dla Tesli i innych producentów, samochód Apple nie jest do końca pewny. Choć to słabo skrywana tajemnica, to wygląda na to, że firma pracuje nad pojazdem autonomicznym, a ostatnie doniesienia sugerują, że zespół, który go opracowuje, ma poważne trudności. Sugeruje się również, że najwyższe kierownictwo firmy nie jest w pełni zaangażowane w projekt.

Jednak, jeśli powstanie samochód Apple, to z całą pewnością znajdą się klienci, którzy będą zainteresowani ich pojazdem.