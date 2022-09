Musisz odkleić naklejkę z szyby tylko w jednym przypadku. Inaczej mandat

Więcej praktycznych porad związanych z kolejnymi zmianami w prawie dla kierowców publikujemy w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Wczoraj w życie wszedł ważny element pakietu deregulacyjnego dla kierowców. Z polskiego porządku prawnego zniknęła karta pojazdu i nalepka kontrolna na szybę. Czy to oznacza, że naklejkę trzeba niezwłocznie usunąć? Tak właściwie to nie do końca. Bo dziś z prawnego punktu widzenia stała się ona wyłącznie interesującym dodatkiem. Niczym więcej. Jej obecność lub brak nie tworzy zatem pola do mandatu. Chociaż nie do końca.

Zobacz wideo Kierowcy nagminnie ignorują znak B-20. Mandat 300 zł i 2 punkty karne

Naklejka ogranicza pole widzenia? No to będzie mandacik

Czemu nie do końca? Bo wszystko tak naprawdę zależy od tego, gdzie naklejka została przyklejona. Jeżeli kierujący wybrał miejsce ustawione nieco wyżej niż prawy, dolny róg, w czasie kontroli drogowej policjant może uznać to za ograniczanie pola widzenia w pojeździe. I choć zarzut może brzmieć śmiesznie, uśmiech z twarzy kierowcy zniknie w momencie, w którym funkcjonariusz przedstawi karę grożącą z tytułu art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Mowa o mandacie wynoszącym od 20 do 3000 zł.

Jak usunąć naklejkę z numerem rejestracyjnym z szyby?

W skrócie, jeżeli naklejka z numerem rejestracyjnym znajduje się dość wysoko na szybie twojego samochodu, usuń ją. Ale nie dlatego, że przestała obowiązywać. Zerwij ją, aby nie ograniczała pola widzenia w czasie jazdy. Jak usunąć naklejkę z numerem rejestracyjnym z szyby? Procedura jest dość prosta.

Podgrzej powierzchnię szyby suszarką. Skieruj strumień ciepła nie tylko na naklejkę rejestracyjną, ale także i jej bezpośrednie otoczenie. Nie nagrzewaj szyby zbyt mocno szczególnie zimą. Naprężenie temperaturowe może doprowadzić do jej pęknięcia! Rozgrzaną naklejkę możesz podważyć przy pomocy żyletki. Najlepiej podważ ją w dwóch przeciwległych punktach. Złap za podważone końce naklejki na szybę i dynamicznym ruchem zerwij ją. Pozostałości kleju na szybie usuniesz przy pomocy szmatki nasączonej benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci. Sprawdzić się może też szmatka z nałożoną odrobiną kremu nawilżającego.

Żółtą naklejkę powinno mieć jak najwięcej aut. Nie chodzi ani o mandat, ani zabawę

Stara nalepka kontrolna, nowy numer rejestracyjny. Usuwać ją czy zostawić?

Na koniec musimy rozprawić się z jeszcze jednym mitem. Otóż w sieci można przeczytać, że od 4 września 2022 roku trzeba zerwać nalepkę kontrolną również po przerejestrowaniu pojazdu. Bo aktualny numer nie zgadza się z tym zapisanym na niej. Ile w tym prawdy? No raczej nie za dużo. Skoro nalepka kontrolna na szybę zniknęła właśnie z polskiego systemu prawnego, staje się czymś na kształt humorystycznych wlepek przyklejanych na nadwoziu. Dla policjanta czy diagnosty napis znajdujący się na niej traci jakiekolwiek znaczenie. Numer rejestracyjny nie musi się zatem zgadzać z numerem zapisanym na tablicach.

Po przerejestrowaniu pojazdu kierowca może zatem usunąć starą naklejkę. Nie musi tego jednak robić do momentu, w którym nie ogranicza ona pola widzenia.