Drugie podejście do ważnego odcinka S6. Na tę drogę czekamy wszyscy

Cała Polska czeka na OMT i S6

Kierowcy z uwagą obserwują plac budowy na północy kraju, gdzie powstaje droga ekspresowa S6. Eska będzie przebiegać wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku i połączy Szczecin z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to inwestycja, na którą czekają kierowcy w całej Polsce, nie tylko ci mieszkający nad morzem. OMT umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego.

To nie tylko ogromne ułatwienie i skrócenie czasu przejazdu dla mieszkańców Trójmiasta i turystów. Obwodnica pozwoli przerzucić także ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina, a dalej do samego Szczecina. Właśnie pojawiły się informacje o odcinku S6 Koszalin - Sławno. O nowych drogach informujemy regularnie na stronie głównej gazety.pl.

Przeniesienie transportu kołowego na drogi szybkiego ruchu to zawsze świetna informacja dla mieszkańców mniejszych miejscowości, przez które teraz jeżdżą kierowcy. Będzie znacznie bezpieczniej.

Drugie podejście do S6 Koszalin-Sławno

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację drogi S6 na odcinku Koszalin - Sławno. Jest to oferta konsorcjum Kobylarnia i Mirbud o wartości 657,9 mln złotych. Pozostali wykonawcy mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyboru oferty

- informuje GDDKiA w oficjalnym komunikacie. To kolejne podejście do tego odcinka S6. Pierwotnie wybrany wykonawca - firma Polaqua - uchylił się w połowie ubiegłego miesiąca od podpisania umowy. Nowy ma za zadanie przygotować projekty wykonawcze oraz zrealizować roboty budowlane, a także uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Na opracowanie projektów przewidziano 10 miesięcy, natomiast na same prace budowlane 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest w 2025 roku.

S6 Koszalin - Sławno - co trzeba zrobić?

Odcinek S6 rozpoczyna się tuż za obwodnicą Koszalina i Sianowa i kończy przed miejscowością Sławno. W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (Kawno, Malechowo, Karwice, Bobrowice), Obwodu Utrzymania Drogi oraz pary Miejsc Obsługi Podróżnych (Karwice Północ i Południe). Zadanie obejmuje także przebudowę dróg poprzecznych, krzyżujących się z nowo zaprojektowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg dojazdowych.

Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.