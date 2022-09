Żółtą naklejkę powinno mieć jak najwięcej aut. Nie chodzi ani o mandat, ani zabawę

Karta ratownicza to coraz popularniejsze rozwiązanie. Każdy samochód jest skonstruowany inaczej, więc taka karta i zawarte w niej informacje są ogromnym ułatwieniem dla osób, które będą prowadziły akcję ratunkową. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl. Z pewnością rzuciły wam się w oczy charakterystyczne żółte naklejki na szybie. To one informują służby, że na pokładzie znajdą instrukcję.

Ta w podbramkowej sytuacji może się okazać nieoceniona. Podczas akcji ratunkowej liczy się każda sekunda.

Co to jest karta ratownicza?

Karta ratownicza to zestandaryzowana ogólnoeuropejska informacja przedstawiająca schemat danego pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami wzmocnień karoserii. Na schematycznym rysunku konkretnego modelu samochodu zaznaczone jest rozmieszczenie wzmocnień nadwozia, poduszek bezpieczeństwa i gazowych napinaczy pasów, a także akumulatora czy zbiornika paliwa.

Tak wygląda przykładowa karta ratownicza do Volkswagena Golfa siódmej generacji:

Karta ratownicza, Volkswagen Golf VII Volkswagen

Dlaczego karta ratownicza może uratować ci życie?

Służby ratunkowe są przeszkolone z ewakuowania pasażerów z wraków samochodów, jednak każdy producent nieco inaczej projektuje swoje pojazdy. Po drogach jeżdżą setki modeli samochodów, a każdy z nich jest inaczej skonstruowany. Dlatego umieszczenie karty ratowniczej w pojeździe znacznie ułatwia akcję ratunkową i przyspiesza ten proces o nawet 30 proc.

Gdzie umieścić kartę ratowniczą?

Karta ratownicza powinna być wydrukowana na kartce formatu A4 i umieszczona za odsłoną przeciwsłoneczną po stronie kierowcy. Należy pamiętać również o umieszczeniu na szybie żółtej naklejki, informującej służby bezpieczeństwa, że karta znajduje się w pojeździe. Nalepkę informacyjną należy przykleić od wnętrza pojazdu w lewym dolnym rogu szyby przedniej (od strony kierowcy).

Karta ratownicza, naklejka informacyjna Karta ratownicza

Skąd wziąć kartę ratowniczą?

Kartę ratowniczą można zdobyć na kilka sposobów. Najprościej wydrukować ją w domu, jednak możemy ją też otrzymać w Autoryzowanej Stacji Obsługi. Wystarczy poprosić o wydanie karty i naklejki, a następnie umieścić je w aucie. Wzory kart ratowniczych są dostępne na stronie www.kartyratownicze.pl

To jak jest skonstruowany nasz samochód, to bezcenna wiedza dla ekip ratunkowych. Dlatego warto ją wydrukować i włożyć na stałe za osłonę przeciwsłoneczną.

