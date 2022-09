"Wyścig słoni" na drodze krajowej. Mogło dojść do tragedii

W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające dwa samochody ciężarowe, które postanowiły zorganizować "wyścig słoni" na drodze krajowej nr 61 z Łomży do Ostrołęki. To prawdziwy cud, że nie doszło tam do tragedii.

