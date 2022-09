W poniedziałek 1 września podczas porannych godzin szczytu doszło do ataku na rosyjską firmę z branży IT, która także prowadzi usługi taksówkarskie. Hakerzy w tym samym czasie zamówili setki taksówek Yandex Taxi na Prospekt Kutuzowa w Moskwie. To zakończyło się całkowitym zakorkowaniem dzielnicy i dróg dojazdowych. Nagranie z sytuacji na drogach trafiło już do sieci, a o ataku poinformował też rosyjski serwis RIA Nowosti.

Sam Yandex w rozmowie z rosyjską agencji informacyjną przyznał, że nieznani sprawcy zamówili kilkadziesiąt taksówek na plac, ale podobno dział odpowiedzialny za cyberataki szybko zablokował dalsze zamówienia.

Yandex zapewnił też, że algorytmy wykorzystywane do obsługi usług taksówkowych, zostały natychmiast zmienione i lepiej zabezpieczone, aby w przyszłości zapobiec podobnym atakom.

Firma twierdzi, że niektórzy spędzili w korku do 40 minut, ale inne źródła podają, że tak naprawdę dzielnica była zablokowana przez przeszło trzy godziny.

Jeden z pracowników firmy Awillix, zajmującej się cyberbezpieczeństwem, w rozmowie z dziennikiem Izwiestija poinformował, że hakerzy wysłali też komunikat o następującej treści: „przestańcie karmić żółtego, tylko zacznijcie pracować dla Wheely". To nazwa rosyjskiej firmy, która zajmuje się wynajmem luksusowych limuzyn. Jednak pracownik IT stwierdził, że raczej jest to informacja mająca zmylić trop, bo wątpi, aby przedsiębiorstwo było zdolne do ataku hakerskiego na taką skalę.