Te samochody są najchętniej wybierane przez Europejczyków. Na pierwszym miejscu znany SUV niemieckiej marki

Koncerny motoryzacyjne z dużą dozą niepewności patrzą w przyszłość. Rynek targany jest co rusz kolejnymi to problemami, które w długoterminowej perspektywie utrudniają dostarczanie klientom wyczekiwanych przez nich samochodów. Jak sprawa sprzedaży ma się aktualnie?

"Poprawia się dostępność aut". Ile miesięcy trzeba czekać i ile średnio kosztują auta

Duże spadki, jednak niektórzy się bronią

Zgodnie z informacjami płynącymi z raportu przygotowanego przez Dataforce dla Automotive News Europe, ogólna sprzedaż samochodów do końca lipca 2022 roku spadła, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Od początku roku sprzedano ponad 6,5 mln samochodów, gdy w 2021 roku było to ponad 7,6 mln sztuk. W samym lipcu sprzedaż spadła o ponad 100 tys sztuk, do poziomu 884 582 egzemplarzy.

Są jednak producenci, którzy wychodzą z kryzysu obronną ręką. Jest to aż 27 marek, z których wartych wymienienia są Tesla, Genesis, Cupra, MG, Porsche, Alfa Romeo oraz Dacia. Wzrost odnotowały również ekstrawaganckie Aston Martin, Rolls-Royce czy Bentley.

Powody do dumy ma przede wszystkim Tesla. Zwiększyła ona sprzedaż do poziomu 2305 egzemplarzy, co stanowi wzrost o 158 procent. To przede wszystkim zasługa Modelu Y, który trafił w ręce klientów w liczbie 1893 sztuk.

Równie dobrze radzi sobie Genesis, którego sprzedaż wzrosła o prawie 140 proc. (196 rejestracji w porównaniu z zaledwie 82 w lipcu 2021 roku). Ma to jednak związek z niedawnym wejściem marki na rynek.

Cupra również zanotowała imponujący wzrost wynoszący 104 proc. Wszystko dzięki modelowi Fermentor, który odpowiada za ponad dwie trzecie całkowitej sprzedaży marki (52 400 z 75 676 ogólnie sprzedanych sztuk).

MG ma również powody do zadowolenia - wzrost o 80 procent (7105 sztuk). Wynika to z 39-procentowego wzrostu sprzedaży kompaktowego SUV-a MG HS.

Co do luksusowego Porsche - zyskało ono 16 procent dzięki dużemu popytowi na SUV-y Cayenne (wzrost o 48 proc.) i Macan (37 proc.).

Wartym odnotowania są również wyniki Alfy Romeo. W lipcu zwiększyła swoją sprzedaż o 39 procent, do czego przyczynił się nowy SUV Tonale.

Na minusie są jednak największe grube ryby motoryzacyjnego rynku - Volkswagen, Skoda, Mercedes, BMW, Audi, cały koncern Stellantis (oprócz marek DS oraz Maserati) czy Toyota.

10 najpopularniejszych modeli w Europie w lipcu 2022 roku

Jeżeli chodzi o najpopularniejsze modele w Europie, w lipcu liderem sprzedaży okazał się Volkswagen T-Roc. Miejski SUV w lipcu trafił do klientów w liczbie aż 19 130 sztuk, a od początku roku nowych właścicieli znalazło 105 939 egzemplarzy. Tuż za nim plasuje się Dacia Sandero z wynikiem 17 228 sztuk (od stycznia 114 854 szt.). Ostatnie miejsce podium należy do Peugeota 208. W jego przypadku sprzedaż w lipcu zamknęła się na liczbie 16 423 egzemplarzy (od początku roku 127 517 szt.).

Kolejne miejsca zajmują kolejno: