Toyota GR Supra znów do kupienia. Dodatkowa pula trafi do Polski

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Toyota GR Supra to już piąta generacja sportowego samochodu, która zadebiutowała w 2019 roku. Jest to pierwszy model reprezentujący emocjonującą linię GR.

Zobacz wideo Nowa Toyota Supra - klasyczne auto sportowe? [RECENZJA]

GR Supra jest oferowana z 3,0-litrowym, turbodoładowanym silnikiem Twin Scroll o mocy 340 KM i maksymalnym momencie obrotowym 500 Nm lub z silnikiem 2,0 l Twin-Scroll Turbo o mocy 258 KM, którego maksymalny moment obrotowy wynosi 400 Nm. Obie jednostki współpracują z automatyczną skrzynią biegów o ośmiu przełożeniach, a ponadto większy silnik można skonfigurować z 6-biegową skrzynią manualną z inteligentnym systemem sterowania iMT. Gama modelowa obejmuje ponadto cztery konfiguracje wyposażenia.

Polski cennik Toyoty GR Supry zaczyna się od 231.900 zł. Samochód w tej cenie ma 2,0-litrowy silnik i automatyczną skrzynię biegów oraz wyposażenie. Konfiguracja z pakietem Sport kosztuje 241.900 zł.

Toyota Land Cruiser w nowej wersji. Nazywa się Matt Black Edition

GR Supra z silnikiem 3,0 l o mocy 340 KM i z automatyczną skrzynią otrzymała wyposażenie Executive, a jej cena wynosi 339.900 zł. Do wyboru jest także manualna skrzynia, z którą GR Supra 3.0 kosztuje 329.900 zł. Odmianę ze skrzynią manualną można wzbogacić o konfigurację Executive Matt White z białym matowym lakierem. Sportowe coupe w tej wersji jest dostępne za 339.900 zł.

Zamówienia na nową pulę GR Supry można już składać w salonach Toyoty. Na polski rynek trafi od 60 do 100 egzemplarzy. Auta zostaną wyprodukowane od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku i jak obiecuje producent, w krótkim czasie trafią do nowych właścicieli.