Czym się różni DOP od MTON?

Moda na buspasy na dobre wybuchła w Polsce na początku nowego millenium. I wtedy sprawa wydawała się oczywista. Oznaczenie BUS wiąże się z tym, ze pasem może poruszać się tylko autobus. Z biegiem lat przepisy jednak komplikowały się. Coraz większa ilość pojazdów otrzymała dostęp do szlaków i żeby sprawić, że system ten stanie się bardziej intuicyjny, drogowcy wprowadzili oznaczenia dodatkowe. Tyle że DOP i MTON tylko skomplikowały sprawę...

Walka o wjazd na buspas jest oczywista. Szczególnie w większych miastach. I doceniają to np. kierowcy pojazdów elektrycznych – przejeżdżając obok aut spalinowych stojących w korku.

Pas DOP: co to za pas ruchu?

Postanowiliśmy zatem raz i konkretnie wyjaśnić sprawę. I zaczniemy od pasa DOP czy też BUS DOP. Litery DOP to skrót od słowa dopuszczony. I wskazują one na to, że buspasem może się poruszać większa ilość pojazdów niż tylko autobusy czy z mocy ustawy o elektromobilności elektryki. Listy na konkretnych buspasach mogą się jednak zmieniać. Bo zarządca drogi ma prawo ustalać ja dowolnie dla każdego z odcinków w mieście.

No dobrze, ale skąd wiedzieć jakie typy pojazdów są dopuszczone na konkretnym buspasie? To akurat dość łatwe. Lista jest wypisana na tabliczce umieszczonej pod znakiem drogowym wskazującym układ pasów ruchu na danej drodze. Mogą się znaleźć na niej pojazdy służb ratunkowych, motocykle, taksówki czy chociażby samochody osobowe, ale przewożące co najmniej 3 pasażerów.

W tym punkcie przypominamy jeszcze raz. Na dwóch pasach DOP w jednym mieście, skrót DOP może mieć dwie różne definicje. Nie jedźcie na pamięć. Zawsze czytajcie znaki przed wjazdem na buspas!

MTON: co to za pas ruchu?

Jaką informację kierowcy przekazuje pas MTON? MTON to nic innego jak Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych. I słowo niepełnosprawny nie oznacza, że na buspas wjechać może każdy pojazd przewożący osobę niepełnosprawną. To stanowiłoby pole do nadużyć. Właściciel danego pojazdu musi najpierw podpisać umowę z zarządem konkretnej gminy na dostęp do pasa MTON. To ten dokument, a nie sam fakt przewozu niepełnosprawnych, daje dostęp do pasów Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych.

Różnice między pasem DOP a MTON

A więc główne różnice to:

Pas DOP może dotyczyć dowolnych pojazdów. Listę tworzą władze lokalne. MTON odnosi się do transportu osób niepełnosprawnych.

Aby wjechać na pas DOP, wystarczy mieć właściwy typ pojazdu wskazany na znaku. Do wjechania na pas MTON konieczne jest podpisanie umowy z władzami lokalnymi.

Mandat za jazdę pasem DOP lub MTON

Wjazd na pas DOP czy MTON bez uprawnień oznacza mandat karny. Ten wynosi dokładnie 100 zł i 1 punkt karny. Kara jest raczej symboliczna i nie zwiększyła się po wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów 1 stycznia 2022 roku. Funkcjonariusze mogą mieć jednak możliwość zwiększenia grzywny. Dla przykładu mandat za niezastosowanie się do kierunków ruchu wyznaczonych za pomocą znaku F-10 to już 250 zł (a tak też można interpretować wjazd na buspas). Kwota dodatkowo zostanie uzupełniona aż 5 punktami karnymi.