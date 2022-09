Wrzesień miesiącem dużych zmian dla kierowców. Te przepisy lepiej wykuć na pamięć

Wrzesień 2022 to szczególnie ważny miesiąc dla polskich kierowców. Już od 4 września wejdą w życie pierwsze zmiany w przepisach dla zmotoryzowanych, a kolejne 17 i 21 września. Lepiej nauczyć się ich na pamięć, bo ich nieznajomość może sporo kosztować.

4 września - koniec naklejki rejestracyjnej na szybę i karty pojazdu

Od 4 września przestanie obowiązywać naklejka z numerem rejestracyjnym na szybę. Naklejka nie będzie już wydawana przez urzędnika podczas rejestracji pojazdu. Zmiany wchodzą w życie w ramach pakietu deregulacyjnego. Od tej daty nie będzie również obowiązku wydawania karty pojazdu, która stanowi dokument zawierający całą historię samochodu lub motocykla.

Od tego terminu organy kontroli ruchu drogowego oraz rejestrujące pojazdy będą miały dostęp do centralnej ewidencji pojazdów, w której znajdą wszelkie niezbędne informacje. Właściciele aut będą mogli również sprawdzić historię pojazdu online.

4 września - tańszy proces rejestracji pojazdu

Brak naklejki oraz karty pojazdu przełoży się na oszczędności. Z wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury wynika, że od 4 września rejestracja będzie tańsza. Opłata za samochód sprowadzony z zagranicy zmaleje o 94,5 zł do kwoty 161,5 zł (75 zł koszt karty pojazdu, 18,5 zł koszt nalepki kontrolnej i 1 zł opłaty ewidencyjnej), a w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP i bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych oszczędność 19 zł przełoży się na opłatę 180,5 zł (18,5 zł koszt nalepki kontrolnej i 1 zł opłaty ewidencyjnej). Przy zachowaniu tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela pojazdu opłata wynosi 81 zł, a w przypadku, gdy nie wydaje się pozwolenia czasowego - 67 zł.

17 września - więcej punktów karnych za wykroczenia

Od 17 września wzrośnie liczba punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia drogowe. Niebezpieczni kierowcy będą mogli otrzymać maksymalnie jednorazowo nawet 15 punktów karnych (obecną granicą jest 10 punktów).

Za te wykroczenie kierowca otrzyma jednorazowo 15 punktów karnych:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu,

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę,

spowodowanie wypadku drogowego,

sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na pasach,

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Wzrost punktów karnych za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 1 pkt karny (obecnie kierowca nie dostaje żadnego punktu),

od 11 do 15 km/h - 2 pkt karne,

od 16 do 20 km/h - 3 pkt karne (obecnie są 2 punkty),

od 21 do 25 km/h - 5 pkt karnych,

od 26 do 30 km/h - 4 pkt karne,

od 31 do 40 km/h - 9 pkt karnych (obecnie jest to 6 punktów),

od 41 do 50 km/h - 11 pkt karnych (obecnie to 8 punktów),

od 51 do 60 km/h - 13 pkt karnych,

od 61 do 70 km/h - 14 pkt karnych,

o więcej niż 70 km/h - 15 pkt karnych.

Punkty karne kasowane po 2 latach

Punkty karne będą usuwane dopiero po 2 latach od dnia uiszczenia kary grzywny. Nie będzie już możliwości odbycia kursu redukującego ich liczbę. Ci, którzy popełnią to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat od poprzedniego, zapłacą podwójną karę (zasada recydywy).



Kontrola drogowa Fot. Policja

17 września - wejście w życie zasada recydywy

Wraz z nowym taryfikatorem punktów karnych w życie wejdzie zasada recydywy, a więc podwójne stawki mandatów przykładowo za przekroczenie prędkości, które zostało zarejestrowane w ciągu dwóch lat od poprzedniego wykroczenia tego samego rodzaju.

Mandat nie 2000 zł, a 4000 zł w przypadku recydywy:

zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór,

wjeżdżanie na przejazd przy niezakończonym opuszczaniu lub podnoszeniu zapór lub półzapór,

wjeżdżanie na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.

Mandat nie 1500 zł, a 3000 zł w przypadku recydywy:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub wchodzi na nie,

nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi na którą wjeżdża,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania,

niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem,

ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Recydywą objęte zostanie przekroczenie prędkości o:

31 do 40 km/h – zamiast 800 zł, kara wyniesie 1 600 zł,

41 do 50 km/h – zamiast 1 000 zł, kara wyniesie 2 000 zł,

51 do 60 km/h – zamiast 1 500 zł, kara wyniesie 3 000 zł,

61 do 70 km/h – zamiast 2 000 zł, kara wyniesie 4 000 zł,

71 km/h i więcej – zamiast 2 500 zł, kara wyniesie 5 000 zł.,

21 września - zmiana definicji chodnika

Chodnik będzie przeznaczony wyłącznie dla pieszych. Nie zmienia to jednak dotychczasowych zasad parkowania pojazdu na chodniku.

– Parkowanie na chodniku nie będzie całkowicie zabronione, mimo nowej definicji chodnika, którą reguluje ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zamiast części drogi przeznaczonej do ruchu pieszych, chodnik będzie definiowany jako część drogi dla pieszych, przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Co stanowi delikatną sprzeczność w informacjach, ale na szczęście nie zmienia dotychczasowych regulacji dla pojazdów – komentuje Andrzej Mejer z Yanosik.

Obecnie dopuszczalne jest pozostawienie pojazdu na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi samochodu, którego DMC nie przekracza 2,5 t. Jest to jednak obłożone warunkami:

na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju,

szerokość chodnika, którą pozostawiono pieszym nie utrudnia ruchu i nie jest mniejsza niż 1,5 m,

pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie wstrzymuje ruchu pojazdów na jezdni.

Poza spełnieniem powyższych warunków, zatrzymać się na chodniku mogą tylko samochody osobowe o DMC do 2,5 t, motocykle, motorowery, rowery i wózki rowerowe. Kierowcy, którzy się do tych zasad nie dostosują, będą musieli zapłacić mandat w wysokości 100 zł oraz otrzymają 1 punkt karny.