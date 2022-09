Seria kradzieży paliwa. Łupem złodziei padło ok. 900 litrów. Sprawczyni była pod wpływem narkotyków

Ceny paliw potrafią zjeżyć włosy na głowie. Niektórzy, chcąc zaoszczędzić, decydują się na pozyskanie go w sposób niezgodny z prawem. Przypadek dwojga przestępców z Krakowa pokazuje, że można to robić notorycznie.

Ukradli ponad 900 litrów w ciągu dwóch miesięcy

Zgłoszenie o kradzieży dokonał jeden z pracowników firmy ochroniarskiej. Z zaparkowanych przy jeden z firm przy ulicy Lutnia dwoje złodziei za pomocą plastikowych przewodów spuszczało paliwo. Na miejsce wysłano patrol policji, który błyskawicznie zatrzymał przestępców.

Okazało się, że kryminalny duet stanowi 44-letnia kobieta oraz jej 38-letni wspólnik, oboje pochodzący z powiatu wielickiego. Po kilku minutach wyszło na jaw, że kobieta na miejsce przestępstwa przyjechała samochodem, mimo iż miała cofnięte prawo jazdy. Zbadano także jej trzeźwość. Test wykazał, że w ślinie 44-latki obecna była amfetamina.

W trakcie dalszego śledztwa ustalono również, że ta sama para stoi za serią poprzednich kradzieży paliw oraz włamań do pojazdów firm transportowych. Od lipca do sierpnia dokonali łącznie pięciu takich przestępstw, kradnąc łącznie ok. 900 litrów paliwa o wartości blisko 9000 zł.

Przestępcy czekają na wyrok

44-latka oraz 38-latek usłyszeli po 5 zarzutów, w tym kradzieży, usiłowania kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Kobieta odpowie także za jazdę pomimo cofniętych uprawnień. Jeżeli badania krwi potwierdzą obecność narkotyków, również za kierowanie pod ich wpływem.

38-latek odpowie także za posiadanie środków odurzających, bowiem w trakcie przeszukania jego domu, kryminalni znaleźli marihuanę.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.