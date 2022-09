Najpopularniejsze samochody w Polsce w 2022 roku. Zaskoczenie co do drugiego miejsca w rankingu

Z danych przedstawionych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że sierpniowa sprzedaż samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) do 3,5 tony spadła w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Co więcej, dotyczy to także sprzedaży z pierwszych ośmiu miesięcy 2022 roku.

Ciągłe spadki, jednak nie tak poważne

Przyczyny są niezmienne - brak półprzewodników i mikroprocesorów, zerwane łańcuchy dostaw i wynikające z tego przestoje w produkcji. Jednak zdaniem ekspertów, na których powołuje się SAMAR, ilość komponentów stopniowo wzrasta, przez co wkrótce na rynek trafi więcej aut.

Z drugiej strony, niektórzy obserwatorzy rynku zalecają wstrzymanie się z optymistycznymi reakcjami - problemy producentów mogą się nawarstwić, doprowadzając do kolejnej zapaści.

Dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pokazują, jak aktualnie prezentuje się sprzedaż w Polsce. W sierpniu 2022 roku zarejestrowano 38 464 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t, czyli o 0,79 proc. (-305 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 2,44 proc. (-961 szt.) mniej niż w lipcu 2022 roku. Do tej pory upłynniono 321 861 szt. nowych pojazdów, co wskazuje na spadek sprzedaży o 11,57 proc. (-42 096 szt. względem analogicznego okresu w ubiegłym roku).

Jak czytamy z raportu Instytutu SAMAR "Prognoza [...] na 2022 rok zakłada rejestrację 430 tys. samochodów osobowych oraz 65 tys. dostawczych. Sytuacja jest jednak dynamiczna i wynik na koniec roku może być odmienny od obecnie zakładanego".

Starzy liderzy nadal w czołówce

Pierwsze miejsce nadal należy do Toyoty. Dotychczas w 2022 roku klienci kupili i zarejestrowali 49 975 aut japońskiego producenta (o 3,37 proc. mniej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku). Udział Toyoty w rynku wyniósł 17,79 proc.

Druga lokata należy do Skody. Liczba zarejestrowanych aut wyniosła 25 260 szt. To aż 28,11 proc. mniej niż w 2021 roku. Udział marki wyniósł 8,99 proc.

Na trzecim miejscu uplasowała się KIA. Klienci koreańskiego producenta zarejestrowali w 2022 roku 23 388 samochodów, o 5,80 proc. więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,33 proc.

Kolejne miejsca zajęli Volkswagen (21 117 sprzedanych sztuk; spadek o 17,11 proc.; udział w rynku - 7,52 proc.) oraz Hyundai (19 316 szt.; wzrost o 7,17 proc.; udział w rynku - 6,88 proc.).

Jedynie cztery z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście zanotowały wzrost sprzedaży względem analogicznego okresu w zeszłym roku. Największym wzrostem może popisać się Mercedes (+9,03 proc.). Z kolei największy spadek odnotował Fiat (-30,4 proc.).

Najczęściej wybierane modele w Polsce

Pierwsza lokata w sprzedażowym rankingu nadal należy do Toyoty Corolli - od początku roku w ręce klientów trafiło 14 510 sztuk. Oznacza to jednak 2,39 proc. spadek względem zeszłorocznej sprzedaży.

Największym zaskoczeniem jest druga pozycja, którą zajęła Kia Sportage. W jej przypadku sprzedano 8217 sztuk, co względem zeszłego roku stanowi wzrost sprzedaży wynoszący 38,59 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Toyota Yaris z 8152 sprzedanych sztuk (spadek o 30,29 proc.).

Tuż za podium znalazła się Toyota RAV4 z 7484 szt., a za nią Dacia Duster (7076 szt.). Na kolejnych miejscach rankingu uplasowały się Toyta C-HR (6956 szt.), Hyundai Tucson (6875 szt.) oraz model i30 (7762 szt.) oraz Skoda Octavia (5910 szt.). Pierwszą dziesiątkę zamyka Volkswagen T-Roc (5581 szt.). Ciekawostką jest fakt, że pod względem popularności w całej Europie to właśnie model producenta z Wolfsburga zajmuje pierwszą lokatę.