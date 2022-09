Zygzak na drodze to znak P-17. Bardzo ważny, bo oznacza konkretny zakaz

Znaki drogowe, ale też przepisy ruchu drogowego szerzej omawiamy w materiałach publikowanych również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zygzak. Zauważyliście taki na jezdni? Nie, to nie wynik fantazji drogowców i ich frywolnego podejścia do linii malowanych na jezdni. Bo droga publiczna to nie płótno. Nie można na niej malować dowolnych form. To znak drogowy, który znajduje się w oficjalnym wykazie. A jego przekaz jest bardzo konkretny. Jak się zachować na jego widok? Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach.

Zobacz wideo Autobus pełen pasażerów jechał bez jednej opony. Kierowca był zdziwiony powodem policyjnej kontroli

Zygzak na drodze, czyli co oznacza linia P-17?

Definicja drogowego zygzaka wyrażonego za pomocą znaku P-17 jest prosta. To nic innego jak linia przystankowa. Według przepisów wyznacza się ją na jezdni w miejscu przystanku autobusowego, trolejbusowego oraz tramwajowego. W większości przypadków dotyczy to przystanków zlokalizowanych na jezdni w pobliżu chodnika – czyli bez własnej zatoczki.

Znak P-17 "Linia przystankowa" przekazuje kierowcy dwie informacje. Po pierwsze wskazuje długość przystanku. W tej przestrzeni w każdym momencie może się zatrzymać autobus, trolejbus lub tramwaj. W przypadku tego ostatniego, linia P-17 wyznacza często przestrzeń, na którą mogą wysiąść pasażerowie! Po drugie oznaczenie informuje o zakazie zatrzymywania się innych pojazdów na całej długości zygzaka. I ta kwestia jest kluczowa. Zatrzymanie na linii P-17 jest bowiem obwarowane 100-złotowym mandatem. Wykroczenie oznacza też 1 punkt karny.

Wybuchowy znak B-13. Czy coś grozi kierowcy, jak skręci tu w lewo?

Znaki pionowe są tak samo ważne jak znaki poziome!

Linia przystankowa P-17 jest typowym przykładem znaku poziomego. I choć świadomość na temat oznaczeń namalowanych na jezdni wśród kierowców ma często niski poziom, powinni oni wiedzieć, że mają one dokładnie takie same znaczenie jak znaki pionowe. Nie można ich ignorować i mogą one w takim samym stopniu regulować ruch drogowy. A najlepszy przykład dotyczy chociażby trójkątów, kwadratów i linii ciągłej spotykanej przed skrzyżowaniem.

Linia ciągła, czyli znak P-12 działa zupełnie jak znak "Stop". Nakazuje zatrzymanie. Dopiero po zatrzymaniu można kontynuować jazdę. Linia P-13 składająca się z trójkątów lub linia P-14 składająca się z prostokątów działa jak znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa". Informuje o wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej, ale nie nakazuje zatrzymania. Nieznajomość tych zasad w połączeniu z brakiem znaków pionowych może sprawić, że swoim zachowaniem kierowca spowoduje zagrożenie na drodze. Warto o tym pamiętać!